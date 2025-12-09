Трамп: Казна ЕУ за Икс је гнусна

Извор:
09.12.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је казна од 120 милиона евра, коју су технолошки регулатори Европске уније изрекли компанији Икс америчког милијардера Илона Маска "гнусна", као и да не разумије како европски регулатори могу да оправдају тај потез.
"Европа иде у лошем правцу", рекао је Трамп у понедјељак новинарима на догађају у Бијелој кући, преноси Ројтерс.
Трамп је рекао да очекује да ће ускоро добити комплетан извјештај о казни ЕУ за Маскову друштвену платформу Икс.
"Не видим како то могу да ураде. Европа мора бити веома опрезна", рекао је Трамп.
Додао је да га Маск није позвао да затражи помоћ по том питању.
Илон Маск је у недјељу позвао на укидање Европске уније, након што је ЕУ казнила његову друштвену платформу Икс са 120 милиона евра због кршења закона о транспарентности.
Главна тужба против платформе Икс која је покренута према Закону о дигиталним услугама (ДСА), новом закону ЕУ о модерацији садржаја.
Након двогодишње истраге, Европска комисија (ЕК) је пресудила против мреже Икс због три кршења закона.
Утврђено је да је верификација са плавом квачицом била обмањујућа јер су корисници могли једноставно да плате ту опцију.
Такође, утврђено је да је постојала нетранспарентност у вези са оглашивачима на сајту, што је прекршило заштиту од превара и илегалних промоција, као и да су истраживачи били ускраћени за приступ подацима који би требало да буду јавни.
Прво кршење донијело је казну од 45 милиона евра, друго 35 милиона, а треће 40 милиона евра, пише РТ Балкан.
