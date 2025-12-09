Logo
Large banner

Трамп: Казна ЕУ за Икс је гнусна

Извор:

РТ Балкан

09.12.2025

11:33

Коментари:

0
Доналд Трамп Предсједник САД
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је казна од 120 милиона евра, коју су технолошки регулатори Европске уније изрекли компанији Икс америчког милијардера Илона Маска "гнусна", као и да не разумије како европски регулатори могу да оправдају тај потез.

"Европа иде у лошем правцу", рекао је Трамп у понедјељак новинарима на догађају у Бијелој кући, преноси Ројтерс.

Трамп је рекао да очекује да ће ускоро добити комплетан извјештај о казни ЕУ за Маскову друштвену платформу Икс.

"Не видим како то могу да ураде. Европа мора бити веома опрезна", рекао је Трамп.

Додао је да га Маск није позвао да затражи помоћ по том питању.

Илон Маск је у недјељу позвао на укидање Европске уније, након што је ЕУ казнила његову друштвену платформу Икс са 120 милиона евра због кршења закона о транспарентности.

Главна тужба против платформе Икс која је покренута према Закону о дигиталним услугама (ДСА), новом закону ЕУ о модерацији садржаја.

Дмитриј Песков

Свијет

Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Након двогодишње истраге, Европска комисија (ЕК) је пресудила против мреже Икс због три кршења закона.

Утврђено је да је верификација са плавом квачицом била обмањујућа јер су корисници могли једноставно да плате ту опцију.

Такође, утврђено је да је постојала нетранспарентност у вези са оглашивачима на сајту, што је прекршило заштиту од превара и илегалних промоција, као и да су истраживачи били ускраћени за приступ подацима који би требало да буду јавни.

Прво кршење донијело је казну од 45 милиона евра, друго 35 милиона, а треће 40 милиона евра, пише РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Илон Маск

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Свијет

Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

2 ч

0
Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

Хроника

Мушкарац (29) оптужен због полног злостављања рођаке

2 ч

0
Вакцинисани против ковида имају 50 одсто мањи ризик од смрти

Здравље

Вакцинисани против ковида имају 50 одсто мањи ризик од смрти

2 ч

1
Минић на састанку са представницима организација и удружења проистеклих из рата

Република Српска

Минић на састанку са представницима организација и удружења проистеклих из рата

2 ч

0

Више из рубрике

Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

Свијет

Песков: Изјаве Мерца да Путин планира напад на Европу - потпуна глупост

2 ч

0
Војни авион

Свијет

Авион се срушио код језера, дијелови расути по води

2 ч

0
Расте број повријеђених у снажном земљотресу

Свијет

Расте број повријеђених у снажном земљотресу

2 ч

0
Сијарто: Русија и Мађарска се морају супротставити притисцима споља

Свијет

Сијарто: Русија и Мађарска се морају супротставити притисцима споља

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Малољетници умијешани у свиреп злочин: Након отмице жртве полијевали врелом водом

13

56

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

13

47

Власник локала претукао госта

13

47

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

13

44

Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner