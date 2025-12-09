Logo
Минић на састанку са представницима организација и удружења проистеклих из рата

АТВ

09.12.2025

11:18

Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић разговара у Бањалуци са представницима организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Састанку присуствују представници Борачке организације Републике Српске, Савеза логораша, Удружења жена жртава рата, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила, Организације старјешина, Савеза удружења цивилних жртава рата, Савеза организација и удружења ратних војних инвалида, Организације ампутираца "Удас" и Удружења грађана "Ветерани Републике Српске".

Састанак се одржава у Административном центру Владе.

Саво Минић

