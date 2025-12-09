Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута

Извор:
РТРС
09.12.2025
10:20
Жао ми је што ЕУ лута, јер ми припадамо европском континенту. И примјер граничног прелаза у Градишци је једна од таквих ситуација, навела је Ана Тришић Бабић вршилац дужности предсједника Републике Српске.
"Неке ствари нам се свиђају, неке ствари нам се не свиђају, али ипак граница Европска унија од наше Бањалуке је 50 километара од Градишке", рекла је она.
Подсјетиле је да је тај дио аутопута радио тадашњи премијер Милорад Додик.
"Говорили су да то "не води нигдје", али било је визионарски - Српска се почела повезивати аутопутем. ЕУ је инсистирала, обезбиједила средства да се заврши мост и приступни путеви, да то буде модеран прелаз према ЕУ. Али ево - Сарајево не дозвољава и сматра да је то "наш прелаз" и да имају пречих питања", рекла је Тришић Бабић.
Поручила је да ће гранични прелаз ће бити отворен, и претпоставке за отварање постоје
"Министарство безбједности је спровело процедуре, а Управа за индиректно опорезивање ће наћи начин да он у потпуности профункционише", јасна је Тришић Бабићева за РТРС.
