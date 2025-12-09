Logo
Large banner

Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута

Извор:

РТРС

09.12.2025

10:20

Коментари:

3
Тришић Бабић: Жао ми је што ЕУ лута
Фото: АТВ

Жао ми је што ЕУ лута, јер ми припадамо европском континенту. И примјер граничног прелаза у Градишци је једна од таквих ситуација, навела је Ана Тришић Бабић вршилац дужности предсједника Републике Српске.

"Неке ствари нам се свиђају, неке ствари нам се не свиђају, али ипак граница Европска унија од наше Бањалуке је 50 километара од Градишке", рекла је она.

Подсјетиле је да је тај дио аутопута радио тадашњи премијер Милорад Додик.

policija rs

Хроника

Несрећа у Билећи: Једна особа повријеђена

"Говорили су да то "не води нигдје", али било је визионарски - Српска се почела повезивати аутопутем. ЕУ је инсистирала, обезбиједила средства да се заврши мост и приступни путеви, да то буде модеран прелаз према ЕУ. Али ево - Сарајево не дозвољава и сматра да је то "наш прелаз" и да имају пречих питања", рекла је Тришић Бабић.

Поручила је да ће гранични прелаз ће бити отворен, и претпоставке за отварање постоје

"Министарство безбједности је спровело процедуре, а Управа за индиректно опорезивање ће наћи начин да он у потпуности профункционише", јасна је Тришић Бабићева за РТРС.

Подијели:

Таг:

Ana Trišić Babić

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО: Новац од казни за пушење усмјерити у здравство

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Несрећа у Билећи: Једна особа повријеђена

55 мин

0
Мушкарац ухапшен због крађе горива

Хроника

Мушкарац ухапшен због крађе горива

1 ч

0
Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

Здравље

Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

1 ч

0

Више из рубрике

Гогановић: Дијалогом и међусобним уважавањем могуће ријешити већину проблема

Република Српска

Гогановић: Дијалогом и међусобним уважавањем могуће ријешити већину проблема

1 ч

1
Минић наставља консултације о буџету

Република Српска

Минић наставља консултације о буџету

4 ч

0
Настављене консултације о буџету

Република Српска

Настављене консултације о буџету

15 ч

0
Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

Република Српска

Минић: Захтјев СДС-а за графолошко вјештачење избора је дио притиска

18 ч

6
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Расте број повријеђених у снажном земљотресу

11

08

Док је генерал Младић и даље непокретан и везан за кревет, хашки љекари ћуте

10

51

Тешка несрећа у БиХ, повријеђене четири особе

10

49

"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

10

48

Словенија изручила Хрватској осумњиченог за убиство у Међимурју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner