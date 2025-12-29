Откривено ко је боксер: Испливали детаљи језивог мучења и убиства код Врбаса

Извор:
Телеграф
29.12.2025
17:37
Стравичан злочин који је јуче, 28. децембра, потресао Војводину добио је свој епилог у брзој акцији полиције, али нови детаљи из истраге откривају језиву позадину убиства педесетпетогодишњег Александра С. из Оџака.
Према најновијим сазнањима, примарни мотив за незапамћену свирепост осумњичених М. Д. (43) и З. К. (28) био је - нерашчишћени новчани дуг.
Иако се првобитно сумњало на породичне размирице, истрага је утврдила да су осумњичени планирано измамили Александра С. у смртоносну замку. Користећи изговор да им је потребна услуга превоза уз накнаду, навели су га да их повезе својим аутомобилом.
Међутим, чим су се нашли на путу, М. Д., познатији под надимком "Боксер", почео је агресивно да потражује новац, оптужујући Александра за неизмирена дуговања. Под присилом и пријетњама, натјерали су га да скрене са главног пута ка изолованом салашу у околини Врбаса, који ће убрзо постати поприште стравичног мучења, пише Телеграф.рс.
Извори блиски истрази наводе да бијес осумњичених није имао граница. На салашу су несрећног човјека везали за стуб користећи гуму из аутомобила, док су му руке додатно фиксирали пертлама које су му насилно скинули са патика.
Услиједило је брутално батинање. Сумња се да су га М. Д. и З. К. наизмјенично тукли тупим и тешким предметом, захтијевајући да им преда све што има. Од силине удараца, лице жртве је потпуно смрскано и унакажено до те мјере да идентификација у први мах није била могућа.
"Призор је био језив. Жртва је била потпуно немоћна, везана за стуб, док су се над њом иживљавали. Постоје јасни трагови да се Александар грчевито борио за живот док су га остављали да се угуши са омчом око врата", наводи извор за медије.
Након што су се увјерили да жртва више не пружа отпор, осумњичени су показали врхунску хладнокрвност. Умјесто бјега у страху, они су темељно опљачкали покојника. Узели су његов аутомобил, ручни сат и сав накит који је имао на себи.
Истражитељи су открили да су осумњичени украдене драгоцјености и возило истог дана продали, покушавајући да се брзо отарасе доказа и уновче свој крвави пир. Ипак, ефикасним оперативним радом полиције у Новом Саду и Сомбору, обојица су лоцирана и ухапшена у току ноћи, а сви отуђени предмети су пронађени.
Тијело Александра С. пренијето је у Завод за судску медицину како би се обдукцијом прецизно утврдио узрок смрти - да ли су кобне биле повреде главе или гушење услијед положаја у којем је био везан.
М. Д. и З. К. је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву за тешко убиство из користољубља и на свиреп начин, бити приведени Вишем јавном тужиоцу у Сомбору. За ово кривично дјело, с обзиром на степен суровости и мотив, запријећена је најстрожа казна предвиђена законом Републике Србије, доживотни затвор.
