Крстић у затвору провео 9 година, тек што је изашао избо жену: Ево због чега је робијао

Блиц

29.12.2025

17:16

Крстић у затвору провео 9 година, тек што је изашао избо жену: Ево због чега је робијао
Тихомир Крстић (46) је ухапшен јуче након 24-часовне полицијске потраге будући да је напао жену у улазу зграде на Новом Београду и нанио јој девет убодних рана.

Он је вишеструки повратник у вршењу различитих кривичних дјела, најчешће разбојништва и крађа, а прије само два мјесеца је изашао из затвора након што је осуђен на девет година и три мјесеца затвора, сазнаје “Блиц”.

Пресудом Другог основног суда у Београду из 2018. године, која је исте године постала правоснажна, преиначене су казне из ранијих поступака.

Тихомир Крстић

Ријеч је о пресудама:

Првог основног суда у Београду из 2017. године, којом је осуђен на четири мјесеца затвора због неовлашћеног држања опојних дрога,

Другог основног суда из 2016. године, којом је осуђен на три године и осам мјесеци затвора због четири разбојништва,

као и Другог основног суда из 2016. године, којом је осуђен на пет година и шест мјесеци затвора због тешке крађе и четири разбојништва.

На основу тих пресуда, Крстићу је изречена јединствена казна затвора у трајању од девет година и три мјесеца.

Казну је издржавао у Казнено-поправном заводу “Забела” у Пожаревцу, у периоду од 16. јула 2016. године до 10. октобра 2025. године, када је, по истеку казне, пуштен на слободу.

Тихомир Крстић

Избо жену пред унуком

Подсјетимо, Крстић је напао и избо жену у суботу, 27. децембра око 13 сати на Новом Београду у стамбеној згради у којој она живи на Новом Београду и то пред њеним унуком.

Тихомир Крстић је жртви задао неколико убода ножем, након чега је покрао и побјегао у непознатом правцу.

Према нашим незваничним сазнањима, повријеђена жена је у стабилном стању и није животно угрожена.

Наиме, жена је задобила три убодне ране у предјелу десне кључне кости, једну у лијеву кључну кост, четири у лијево раме и једну у главу. Констатован јој је и пнеумоторакс (повреда плућа). По пријему у Ургентни центар, љекари су констатовали повреде и она је смјештена у Одјељење интензивне његе гдје љекари прате њено стање. Она је у стабилном стању и није животно угрожена.

Тихомир-Остојић-280925

Ухапшен у Раковици

За њим је полиција трагала више од 24 сата. МУП је два пута објавио фотографије нападача, апеловајући на грађане да сви који имају информације о нападачу да их о томе одмах обавијесте.

Тихомир Крстић (46) ухапшен је аутобуској станици недалеко од зграде у којој је живио, а када га је полицајац питао: “Шта уради то човјече”, осумњичени је одговорио: “Ја сам наркоман и ХИВ позитиван”.

Како смо већ писали, МУП је објавио нови снимак хапшења Тихомира, а он се, како се сазнаје, опирао полицији, а на крају су га специјалци извукли из стана са лисицама.

Према незваничним сазнањима Блица, Тихомир је изашао из КПЗ “Забела” прије око два мјесеца.

Живио са дјевојком

Према незваничним сазнањима, Тихомир је у Раковици живио са дјевојком која је изнајмила стан.

Комшије су испричале да је Тихомир увијек спуштао главу када би пролазио поред њих и да је увијек носио или капу или качкет, преноси Блиц.

Тихомир Крстић

napad nožem

