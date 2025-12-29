Крстић у затвору провео 9 година, тек што је изашао избо жену: Ево због чега је робијао

Извор:
Тихомир Крстић (46) је ухапшен јуче након 24-часовне полицијске потраге будући да је напао жену у улазу зграде на Новом Београду и нанио јој девет убодних рана.
Он је вишеструки повратник у вршењу различитих кривичних дјела, најчешће разбојништва и крађа, а прије само два мјесеца је изашао из затвора након што је осуђен на девет година и три мјесеца затвора, сазнаје “Блиц”.
Пресудом Другог основног суда у Београду из 2018. године, која је исте године постала правоснажна, преиначене су казне из ранијих поступака.
Првог основног суда у Београду из 2017. године, којом је осуђен на четири мјесеца затвора због неовлашћеног држања опојних дрога,
Другог основног суда из 2016. године, којом је осуђен на три године и осам мјесеци затвора због четири разбојништва,
као и Другог основног суда из 2016. године, којом је осуђен на пет година и шест мјесеци затвора због тешке крађе и четири разбојништва.
На основу тих пресуда, Крстићу је изречена јединствена казна затвора у трајању од девет година и три мјесеца.
Казну је издржавао у Казнено-поправном заводу “Забела” у Пожаревцу, у периоду од 16. јула 2016. године до 10. октобра 2025. године, када је, по истеку казне, пуштен на слободу.
Подсјетимо, Крстић је напао и избо жену у суботу, 27. децембра око 13 сати на Новом Београду у стамбеној згради у којој она живи на Новом Београду и то пред њеним унуком.
Тихомир Крстић је жртви задао неколико убода ножем, након чега је покрао и побјегао у непознатом правцу.
Према нашим незваничним сазнањима, повријеђена жена је у стабилном стању и није животно угрожена.
Наиме, жена је задобила три убодне ране у предјелу десне кључне кости, једну у лијеву кључну кост, четири у лијево раме и једну у главу. Констатован јој је и пнеумоторакс (повреда плућа). По пријему у Ургентни центар, љекари су констатовали повреде и она је смјештена у Одјељење интензивне његе гдје љекари прате њено стање. Она је у стабилном стању и није животно угрожена.
За њим је полиција трагала више од 24 сата. МУП је два пута објавио фотографије нападача, апеловајући на грађане да сви који имају информације о нападачу да их о томе одмах обавијесте.
Тихомир Крстић (46) ухапшен је аутобуској станици недалеко од зграде у којој је живио, а када га је полицајац питао: “Шта уради то човјече”, осумњичени је одговорио: “Ја сам наркоман и ХИВ позитиван”.
Како смо већ писали, МУП је објавио нови снимак хапшења Тихомира, а он се, како се сазнаје, опирао полицији, а на крају су га специјалци извукли из стана са лисицама.
Према незваничним сазнањима Блица, Тихомир је изашао из КПЗ “Забела” прије око два мјесеца.
Према незваничним сазнањима, Тихомир је у Раковици живио са дјевојком која је изнајмила стан.
Комшије су испричале да је Тихомир увијек спуштао главу када би пролазио поред њих и да је увијек носио или капу или качкет, преноси Блиц.
