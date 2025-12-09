ФЗО: Новац од казни за пушење усмјерити у здравство

Извор:
Будући да је предвиђено да се приједлог закона о заштити здравља и дуванских и осталих штетних производа по здравље станoвништва у Народној скупштини Републике Српске разматра 16. децембра, Фонд здравственог осигурања Српске раније је покренуо иницијативу да се новац од казни предвиђених овим законом усмјери у здравство.
- Наиме, ФЗО Републике Српске је ресорном министарству поднио иницијативу у којој се наводи да се подржава доношење овог закона који на првом мјесту штити јавно здравље, али је важно да се поред усвајaња овог закона истовремено и измјени Закон о буџетком систему како би новац од казни у случају кршења закона, односно пушења цигарета на мјестима која за то нису предвиђена, директно усмјеравао у здравство - наводи се у саопштењу Фонда.
Фонд годинама указује на неопходност да се за потребе здравства обезбиједе додатни извори финансирања, посебно од акциза на штетне производе, што је пракса у бројним земљама, а што у БиХ до данас није остварено.
- Усвајање закона представља добру прилику да се конкретним мјерама подржи здравствени систем и обезбиједи да новчане казне за непоштовање зкона заиста буду усмјерене тамо гдје су најпотребније - у лијечење грађана. Усмјеравање у здравствени систем средстава од новчаних казни прописаних законом је логично и оправдано, јер би се тако обезбиједио друштвено оправдан и користан начин коришћења средстава, зато што би се та средства користила за лијечење обољења чији је настанак најчешће узрокован управо употребом дувана и осталих штетних производа по здравље - наводе у саопштењу.
Фонд је у протеклих пет година само за лијекове који се издају на рецепт за осигуранике који болују од хроничне опструктивне болести плућа, која се директно доводи у везу са удисањем дима цигарате, издвојио више од 50 милиона КМ.
- Исто тако, подржавамо најаве увођење акциза на електронске цигарете, чији број корисника све више расте, али истовремено сматрамо да је неопходно размишљати о томе да се дио и тих прихода усмјери у здравство. Наглашавамо да је у протеклих десетак година према подацима УИО БиХ од акциза на дуван и дуванске производе прикупљено 8,8 милијарди КМ, а још не постоји системско рјешење да се дио од тога усмјери у лијечење грађана - кажу у Фонду.
Фонд здравственог осигурања и даље ће инсистирати на обезбјеђивању стабилних и додатних извора финансирања, јер само тако можемо одговорити на све веће потребе грађана за здравственим услугама и истовремено радити на унапређењу система у цјелини.
То је посебно важно у времену у којем развој медицине и фармације доноси нове, али изузетно скупе лијекове. Њихово финансирање из редовних прихода Фонда постаје све већи изазов, а осигураници са правом очекују да имају приступ најсавременијем лијечењу.
Зато је усмјеравање прихода од новчаних казни у здравствени систем, као и обезбјеђивање других додатних извора, кључно за очување стабилности и развој здравственог осигурања.
Зато још једном позивамо креаторе јавних политика и доносиоце одлука да подрже иницијативе Фонда да се обезбиједе додатни извори.
Усмјеравање средстава од новчаних казни због пушења цигарета на непредвиђеним мјестима један је од модела, јер се овај закон усваја на нивоу Републике Српске.
