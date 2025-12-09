Обичаји на дан Светог Алимпија: Вјерује се да не треба јести ову врсту меса

Извор:
Српска православна црква (СПЦ) и њени вјерници данас славе Преподобног Алимпија Столпника, у народу познат као и Алимпијевдан. У црквеном календару овај дан је означен црним подебљаним словом, а не тако мали број Срба, Алимпија слави као своју славу.
Према вјеровању, овај светац је у посту и молитви на стубу провео 53 године.
Свети Алимпије Столпник, хришћански аскета из 7. вијека. Рођен је око 522. године у веома побожној породици, у Андријанопољу. Још као мали, био је предан на службу Богу.
Иако вољен од свих, тежио је усамљеничком начину живота, па се, тражећи мирно мјесто за потпуно предавање Богу, зауставио на неком гробљу од кога су људи бјежали. Ту се настанио на једном стубу (столпу), и на њему на хладноћи и врућини, у посту и молитви, провео већи дио живота. Због тога је назван столпником.
Послије неког времена подсмијавања и чуђења, на шта се Алимпије није обазирао и није дозволио ниједном искушењу да га поремети, људи су почели да га поштују и да му долазе ради утјехе, поуке и исцјељења. Око његовог стуба подигнута су два манастира, један мушки и један женски.
У женском манастиру живјеле су Алимпијеве мајка и сестра.
Он је са свог стуба, примјером и ријечима, указивао људима пут ка спасењу. По предању, Алимпије је живио 120 година и упокојио се 640. године у вријеме цара Ираклија.
Кажу да су се још прије његовог рођења показали неки знаци по којима се могло вијдети да ће његов живот бити чудесан. Према приповиједању овај светац је строгим постом и стрпљењем разних недаћа скоро све пустињаке превазишао.
Од његових моштију сачувана је глава у Котломушком манастиру у Светој гори.
Сматра се једним од три велика столпника, поред Симеона Столпника и Данила Столпника. Поштован је и у католичкој и у православној цркви.
Свети Алимпије на икони се представља у аскетском, тј. пустињачком одијелу како сједи на свом столпу.
Он је заштитник стоке, па се зато на његов дан не упреже стока. По предању, он је прегазио кугу и од тада се она не јавља.
Иако празник Свети Алимпија није заповиједан, а тиме и нерадан за вјернике, његов култ је распрострањен код Срба и слави се и као крсна слава.
У Србији се, у неким крајевима назива и Свети Ђорђе Алемпије. То је зато што се тога дана слави спомен освећења два храма Св. великомученика Георгија, у Русији и у Грчкој. Народ је култ оба светитеља сјединио у један.
Вјерује се да је Свети Алимпије учини многа чудеса благодаћу Христовом. Болне је исцјељивао, ђаволе из људи истјеривао и будућност је предсказивао.
14 година прије смрти, ноге су му биле поражене љутом болешћу, те за све то вријеме он није могао да стоји већ од самог престављења свог лежао је на једној страни. И када су његови ученици жељели да га окрену на другу страну, он им то није дозвољавао.
Према народној традицији, не ваља ни да се на овај дан једе говеђе месо. Отуд, нарочито, у источним дијеловима Србије, да би "кући кренуло", на трпези на овај дан не смије да се нађе кравље, говеђе, јунеће месо.
Као и на све друге велике православне празнике, и на овај би, барем што се народне традиције и обичаја тиче требало прескочити све тешке послове.
