Саобраћај без застоја на већини путних праваца

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија без застоја, уз релативно повољне услове за вожњу за ово доба године, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
У јутарњим часовима магла мјестимично смањује видљивост у котлинама, дуж ријечних токова и у вишим предјелима, а и коловози су у другојачијима са маглом влажни и мјестимично клизави.
Из АМС-а упозоравају на повећану опасност од одрона, посебно на путним правцима Бањалука-Црна Ријека, Карановац-Кнежево, Сарајево-Фоча и Рогатица-Вишеград.
Возачима се савјетује опрезна вожња уз обавезно посједовање зимске опреме.
Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова, док на дионици магистралног пута Гојсовац-Павловића мост долази до повремене обуставе саобраћаја.
У току су и радови на санацији магистралног пута од Брчког до Брезова Поља. Одвијање саобраћаја изводи се успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина у току је постављање расвјете у тунелу Сијерачке стијене, због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја у тунелу.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта.
На путу Билећа-Требиње на локалитету Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Повремена обустава саобраћаја актуелна је на на магистралном путу Брчко - Бијељина, због санације коловоза, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.
Радови се изводе и на дионицама Козарска Дубица-Приједор, затим у тунелима Грабовица и Оштри врх на путу Бродар-Вишеград, те на путним правцима Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-гранични прелаз Хум Шћепан Поље.
Због уређења раздјелног појаса измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација.
Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Минирање је најављено у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта, затим у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта, те на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде.
На тим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.
Усљед клизишта једног траком вози се на регионалним путним правцима Бушлетић -Зелиња у мјесту Доња Палежница, Карановац-Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор-Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер у ФБиХ, због изградње букобрана, на мјесту радова саобраћај се одвија претицајном траком.
Због радова на замјени расвјетних тијела за саобраћај је затворена цијев у тунелу Игман, на дионици ауто-пута Сарајево запад - Лепеница. Саобраћај се одвија двосмјерно супротном страном ауто-пута, уз постављену саобраћајну сигнализацију, све до завршетка радова.
Због радова на дионици ауто-пута Какањ-Високо, за саобраћај је затворена возна и зауставна трака.
На дионици магистралног пута Јабланица-Блидиње путничка возила до три и по тоне саобраћају отежано, а за возила веће носивости и даље је на снази обустава.
Радови су актуелни на магистралним путевима Семизовац-Олово, Јајце-Црна Ријека, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до три и по тона.
