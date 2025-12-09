У стану пронађена два тијела: У питању двоструко убиство?

Извор:
Телеграф
09.12.2025
07:40
Тијела двије особе, жене и мушкарца пронађена су у стану у Улици Пека Павловића у центру Никшића.
Према незваничним информацијама ради се о двоструком убиству, преноси РТЦГ.
У овом тренутку нема информација да ли су убијени у сродству или не. Такође, нема информација када се злочин догодио.
Према сазнањима портала Вијести, убиство није повезано са обрачуном организованих криминалних група. У току је увиђај.
