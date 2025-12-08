Запео панорамски точак, људи остали заглављени на 23 метра висине

08.12.2025
10:24
Коментари:0
Трауматично искуство доживјели су посјетиоци вараждинског адвента у недјељу око 18 сати, када је панорамски точак застао, а неки су остали на врху, на 23 метра висине. Панорамски точак сам је по себи адреналинско искуство, а онима који су се нашли у кобном кругу доживљај је страшнији.
Наиме, читалац 24сата.хр подијелио је ову стресну и страшну вожњу. Све је трајало око 15 минута, а онима који су се налазили унутар точка, посебно на самом врху, изгледало је као да траје цијелу вјечност.
"Иначе сам с Пага, а пријатељица и ја обожавамо да посјећујемо адвенте па смо одлучили у недјељу да одемо до Вараждина. Дошли смо на идеју да идемо на вожњу панорамским точком, а како је још мало био дан, чекали смо да се смркне", да нам буде што љепши поглед", прича читалац.
Све је било добро док њихов круг није дошао крају, а радник им је рекао да имају још један круг. Други круг вожње панорамским точком претворио се у ноћну мору.
Регион
Три особе ухапшене због набавке тоне марихуане и прања новца
Наиме, у точку је било доста људи, међу њима је било дјеце и старијих. Сви су кренули да паниче, а радници су ручно помјерали точак.
Како је испричала друга читатељка, само два сата пре точак је нормално радио.
"Била сам на вожњи у панорамском точку око два сата пре, а онда сам касније била у проласку и видела да се не помјера. Унутра је било људи - нисам хтјела да им будем у кожи", прича читатељка која је, на срећу, избјегла ову трауматичну вожњу.
Регион
47 мин0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму