Logo
Large banner

Запео панорамски точак, људи остали заглављени на 23 метра висине

08.12.2025

10:24

Коментари:

0
Запео панорамски точак, људи остали заглављени на 23 метра висине

Трауматично искуство доживјели су посјетиоци вараждинског адвента у недјељу око 18 сати, када је панорамски точак застао, а неки су остали на врху, на 23 метра висине. Панорамски точак сам је по себи адреналинско искуство, а онима који су се нашли у кобном кругу доживљај је страшнији.

Наиме, читалац 24сата.хр подијелио је ову стресну и страшну вожњу. Све је трајало око 15 минута, а онима који су се налазили унутар точка, посебно на самом врху, изгледало је као да траје цијелу вјечност.

"Иначе сам с Пага, а пријатељица и ја обожавамо да посјећујемо адвенте па смо одлучили у недјељу да одемо до Вараждина. Дошли смо на идеју да идемо на вожњу панорамским точком, а како је још мало био дан, чекали смо да се смркне", да нам буде што љепши поглед", прича читалац.

Све је било добро док њихов круг није дошао крају, а радник им је рекао да имају још један круг. Други круг вожње панорамским точком претворио се у ноћну мору.

Lisice

Регион

Три особе ухапшене због набавке тоне марихуане и прања новца

Наиме, у точку је било доста људи, међу њима је било дјеце и старијих. Сви су кренули да паниче, а радници су ручно помјерали точак.

Како је испричала друга читатељка, само два сата пре точак је нормално радио.

"Била сам на вожњи у панорамском точку око два сата пре, а онда сам касније била у проласку и видела да се не помјера. Унутра је било људи - нисам хтјела да им будем у кожи", прича читатељка која је, на срећу, избјегла ову трауматичну вожњу.

Подијели:

Таг:

Vašar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Илустрација

Регион

Три особе ухапшене због набавке тоне марихуане и прања новца

47 мин

0
Скочиле цијене нафте и злата

Економија

Скочиле цијене нафте и злата

51 мин

0
Салата брзо расте, али и ризици: На шта треба обратити пажњу

Савјети

Салата брзо расте, али и ризици: На шта треба обратити пажњу

56 мин

0
Илон Маск

Свијет

Маск не престаје да удара по Европској унији: Четврти рајх

57 мин

0

Више из рубрике

Илустрација

Регион

Три особе ухапшене због набавке тоне марихуане и прања новца

47 мин

0
Мушкарац ухапшен због сексуалног узнемиравања малољетне особе

Регион

Мушкарац ухапшен због сексуалног узнемиравања малољетне особе

1 ч

0
Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

Регион

Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

2 ч

0
Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

Регион

Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

10

55

Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

10

54

Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

10

51

Појефтинило гориво на пумпама у Српској

10

49

Ево како се изборити са слабом циркулацијом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner