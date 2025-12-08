Logo
Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

Дневник.хр

08.12.2025

08:42

Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

Загребачка полиција ухапсила је 20-годишњег мушкарца осумњиченог за низ разбојништава у Загребу, а посљедње је починио у уторак навече у Дубрави.

Младић је, како наводе из Полицијске управе загребачке, починио укупно 10 казнених дјела - осам разбојништава (од чега једно у покушају), једну крађу и једно тешко казнено дјело крађе. Нападао је трговине на подручју Сесвета, Дубраве, Максимира, Медвешчака и Трешњевке.

Полиција га је ухватила недуго након посљедњег разбојништва. У трговину у Дубрави упао је маскиран те је пријетећи ножем запосленима украо новац из касе. Затим је побјегао аутомобилом према западном дијелу града, али полиција га је убрзо лоцирала и ухапсила на подручју Ланишта.

Код њега је пронађен дио новца за који се сумња да потиче од пљачке, а истраживањем је потврђена сумња да је ријеч о истом починиоцу који је у више наврата нападао трговине истог трговачког ланца.

Укупно је украо око 3500 еура, пише Дневник.хр.

razbojnik

Загреб

Коментари (0)
