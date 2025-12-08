Разбојник мјесецима терорисао Загреб, сада је коначно ухваћен

Извор:
Дневник.хр
08.12.2025
08:42
Коментари:0
Загребачка полиција ухапсила је 20-годишњег мушкарца осумњиченог за низ разбојништава у Загребу, а посљедње је починио у уторак навече у Дубрави.
Младић је, како наводе из Полицијске управе загребачке, починио укупно 10 казнених дјела - осам разбојништава (од чега једно у покушају), једну крађу и једно тешко казнено дјело крађе. Нападао је трговине на подручју Сесвета, Дубраве, Максимира, Медвешчака и Трешњевке.
Здравље
Три супернамирнице које подижу имунитет и успоравају старење
Полиција га је ухватила недуго након посљедњег разбојништва. У трговину у Дубрави упао је маскиран те је пријетећи ножем запосленима украо новац из касе. Затим је побјегао аутомобилом према западном дијелу града, али полиција га је убрзо лоцирала и ухапсила на подручју Ланишта.
Код њега је пронађен дио новца за који се сумња да потиче од пљачке, а истраживањем је потврђена сумња да је ријеч о истом починиоцу који је у више наврата нападао трговине истог трговачког ланца.
Укупно је украо око 3500 еура, пише Дневник.хр.
Здравље
31 мин0
Савјети
31 мин0
Наука и технологија
37 мин0
Наука и технологија
39 мин0
Регион
6 ч0
Регион
14 ч0
Регион
16 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Тренутно на програму