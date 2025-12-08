Logo
Први АИ фитнес асистент који тренира

08.12.2025

08:27

Први АИ фитнес асистент који тренира
Фото: pexels/Tara Winstead

Први АИ фитнес асистент компаније BodyPark, под именом Атом, прати и исправља ваше покрете, али вас и мотивише да вјежбате, у реалном времену. Било да сте код куће, у теретани или у канцеларији.

Комбинује напредну технологију праћења покрета и гласа и нуди персонализоване тренинг програме.

Може да "разговара" очима и да се постави на било коју површину, па чак и на зид, уз помоћ носача са магнетом.

Има камеру од 160º која је опремљена сензорима. Сензори прате тијело и биљеже држање и покрете, а затим дају повратну информацију.

Уређај обухвата све врсте вјежби. Од вјежби снаге, до рада са теговима и еластичним тракама, до вјежби мобилности. Вјежбе су сврстане у категорије, према типу, нивоу тежине и мишићима који се активирају.

Корисници на екрану прате упутства за вјежбу коју желе да раде уз пратећи видео примјер.

Уређај региструје 34 кључне тачке нашег тијела, процјењује сваки покрет и упоређује га са идеалним моделом. Потом му даје гласовне, повратне информације како би се обезбиједило правилно вјежбање.

Команде укључују поруке попут: "Спусти се ниже у чучњу", "Направи корак уназад" и томе слично.

Из компаније тврде да уређај обезбјеђује прецизност приликом процјене правилности извођења вјежбе чак 96 одсто.

Може повезати и са слушалицама преко блутута уколико вам је потребна приватност.

"Једном гласовном или чет командом, Атом генерише прилагођене вјежбе за сваки тренинг. Помаже вам да импровизујете и пронађете алтернативне покрете према опреми и доступности у теретани. Интелигентни АИ модул ажурира ваш нед‌јељни и мјесечни програм балансирајући учесталост, обим, интензитет и опоравак за одржив напредак. Уређај синхронизује податке у реалном времену и са Apple Watch - плус, активност, ниво стреса и дисање. Користећи ове податке, пружа персонализоване извјештаје о тренингу", наводи се на сајту компаније.

Уређај, према ријечима компаније, подстиче здрав начин живота који не престаје изласком из теретане.

"Сједили сте сатима? Атом вас подсјећа да устанете и помјерите ваше тијело", додају.

Уређај такође биљежи и памти најбоље тренутке у току тренинга, претвара их у динамичне видео сажетке које можете да подијелите са тренером или пријатељима, преноси "Форбес".

