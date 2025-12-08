Откриће које мијења схватање граница живота: Пронађена ватрена амеба

Извор:
Б92
08.12.2025
08:25
Коментари:0
Дијелови Националног парка Ласен Волцаниц у Калифорнији подсјећају на паклени пејзаж, са изворима кључале воде и блата гдје температуре достижу и до 240 степени Целзијуса – услови смртоносни за готово сав живот.
Ипак, у тим негостољубивим водама међународни тим научника открио је изванредан једноћелијски организам, сићушну "ватрену амебу", која не само да преживљава, већ и напредује у екстремној врућини, пише Футурисм.
Ово скромно створење, под микроскопом видљиво тек као лепљива мрља, поставило је "нови рекорд горње температурне границе" за све сложене организме на Земљи.
Према научницима, чија студија још чека рецензију, амеба може да се размножава деобом на невјероватној температури од 63 степена Целзијуса. Названа Инкендиамоеба каскаденсис, што значи "ватрена амеба са Каскадског горја", ово откриће мијења наше схватање граница живота.
Постојање ове амебе доводи у питање досадашњу идеју да су прокариоти – једноставни организми без дефинисане једарне мембране, попут бактерија – једини облици живота способни да преживе екстремне температуре.
Иако прокариоти и даље држе рекорд отпорности, са врстама које опстају на температурама од 65 до 122 степена, ово је први пут да се један еукариот приближио таквим границама. За разлику од прокариота, ватрена амеба је еукариот – сложени организам са ћелијом која има јасно дефинисану једро и органеле. У ову групу спадају све животиње, биљке, гљиве, као и људи.
Савјети
Гдје је право мјесто за јелку у дому?
За поређење, горња граница тјелесне температуре коју људи могу да поднесу износи око 43 степена, након чега наступа смрт. Досад се вјеровало да најотпорнији еукариоти, попут неких гљива и црвених алги, не могу да преживе изнад 55 до 60 степени, што откриће ватрене амебе чини изузетним.
"Морамо значајно преиспитати шта је све могуће за еукариотску ћелију", изјавила је за часопис Натуре Ангела Оливерио, микробиолошкиња са Универзитета Сиракјус и коауторка студије.
Иронично, тим је овај сићушни микроорганизам пронашао у пХ неутралном потоку топле изворске воде, на месту које је један од истраживача описао као сасвим неугледно.
"То је најнезанимљивија геотермална појава коју ћете пронаћи у Ласену", рекао је микробиолог Берил Рапопорт, такође са Универзитета Сиракјус и коаутор студије.
Друштво
Од минуса до 16 степени: Објављена прогноза до петка
Првобитна анализа воде под микроскопом није открила никакве знакове живота. Међутим, нешто неочекивано догодило се када су научници у узорке додали хранљиве материје и загријали их на око 57 степени – температуру потока.
Тада су примјетили како се до тада непозната амеба креће и размножава. Када су полако повећавали температуру до 63 степена, амеба је наставила са деобом. Чак и на степен више остајала је активна.
Тек на температури од 70 степени, амеба је прешла у стање мировања, претварајући се у цисту са тврдом љуском која је штити од неповољних услова. Снижавањем температуре, амеба би се поново "пробудила" и наставила да расте.
Шта ово значи за будућност?
Анализа генома ватрене амебе открила је гене повезане са регулацијом протеина и стабилношћу генома, што објашњава њену изванредну отпорност.
Научници су узбуђени јер ово откриће отвара врата потрази за другим, до сада неоткривеним еукариотима који воле високе температуре – такозваним термофилима, област у којој су се до сада проучавали готово искључиво прокариоти.
"Погледали смо у један једини поток", рекла је Оливерио.
"Можда смо имали невјероватну срећу и тамо нема ничег другог, али заиста не мислимо да је то случај."
Протеини унутар амебе могли би да послуже као извор "термостабилних протеина" са великим потенцијалом у биотехнологији.
Занимљивости
Шта вам звијезде предвиђају за данас?
На крају, ово откриће јача и наде у постојање живота изван Земље, сугеришући да би сложени организми могли постојати у екстремним условима на планетама попут Марса, пише Б92.
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
21 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Тренутно на програму