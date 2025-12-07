Откривена "рупа" на Инстаграму: Ево како предатори нападају

Извор:
Према извјештају The Wall Street Journal, откривен је озбиљан сигурносни пропуст на Инстаграму и то у дјелу заштите намијењеном малољетним корисницима.
Прије неколико дана буру у јавности изазвао је велики текст објављен у The Wall Street Journal-у у којем се тврди да заштитне поставке Инстаграма за тинејџере, уведене да би платформа била безбједнија, ипак могу да се заобиђу.
Претходне године, Инстаграм је покушао да заштити малољетне кориснике тако што је налозима младих испод 18 година аутоматски додељивао приватна подешавања, смањио видљивост њихових објава и ограничио приступ непознатих одраслих особа.
Проблем је настао када се испоставило да је довољан један коментар малољетника на јавном посту, на пример у дијелу за коментаре испод видеа, објаве или Рилса па да одрасла особа чија је приватност подешена као јавна успе да нађе тај коментар, одговори, затражи да прати профил, и уколико малољетник прихвати, успостави директну комуникацију.
Ово отвара могућност да предатори, често непознати, удаљени и анонимни, успију да контактирају малољетнике и покушају разне злоупотребе почевши од манипулације и искоришћавања до превара и уцењивања, што у неким случајевима води до озбиљних посљедица.
Иако компанија Мета као власник Инстаграма тврди да постоје системи заштите и да се предузимају кораци да се опасни профили блокирају и надзиру, ова рупа показује да ниједна аутоматизована заштита није непогрешива и да опрез и свест и даље морају да буду примарни, посебно код корисника који су малољетни или мало старији.
Ситуацију додатно погоршава што ово није само теорија јер је претходних година документовано више случајева такозване “sextortion”: предатори који се представљају као тинејџерке, шаљу лажне провокативне фотографије, траже експлицитне фотографије или снимке од младића, а потом пријете да ће их објавити или подијелити ако не плате.
Након што је објављен текст о безбједносној рупи на Инстаграму, аустралијска влада припрема закон који забрањује коришћење друштвених мрежа особама млађим од 16 година. Велики број платформи, међу којима је Мета Платформс, пристали су да поштује ту забрану, што значи да Инстаграм и сличне мреже морају да уклоне налоге млађих тинејџера и спријече отварање нових.
Иако генерално у свијету сада све гласније стоје иницијативе да се приступ друштвеним мрежама ограничи за малољетнике, у Србији нема јавне, званичне најаве, да ће се нешто слично увести.
У медијима у Србији се прије неколико мјесеци писало да Инстаграм покушава да користи вјештачку интелигенцију како би препознао да ли неко лаже о годинама приликом регистрације, дакле да спречи малољетнике који се лажно пријаве као 18+.
Постоје и иницијативе које покушавају да заштите дјецу од ризика на интернету и да помогну у образовању и подршци када нешто пође наопако, али не постоји шира јавна иницијатива да се уведе нешто попут законске забране друштвених мрежа за малољетнике. То значи да је ситуација таква да се ослањамо прије свега на свијест родитеља, школе и дјеце, и да је на њима да буду пажљиви, пише Курир.
