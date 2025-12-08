Logo
Довољна само кап: Додавањем овог састојка побољшајте укус пржених јаја

08.12.2025

08:33

Коментари:

0
Довољна само кап: Додавањем овог састојка побољшајте укус пржених јаја
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Пржена јаја су често јело у многим домовима, јер се брзо припремају и скоро их је немогуће погрешно испећи.

Ако вам је уобичајени начин припреме почео д‌јеловати предвидљиво или безлично, стручњак за храну тврди да постоји једноставан начин који трансформише укус.

Тајни састојак је оно што већина људи пролије у судопер, а то је течност од киселих краставаца. ТикТокер и гастро аутор својим пратиоцима је показао како побољшати пржена јаја користећи само кап текућине која остаје на дну посуде с киселим краставцима.

илу-вјештачка интелигенција-24112025

Наука и технологија

Први АИ фитнес асистент који тренира

Како истиче, метода не може бити једноставнија, а резултати су изненађујуће добри, пише Express.

Он савјетује да почнете с пржењем јаја на уобичајен начин, користећи маслац или уље по жељи. Након што су јаја скоро печена, у таву је потребно додати малу количину течности из посуде с киселим краставцима. Таву је потребно лагано помјерити како би течност дошла до рубова јаја.

Ова техника функционише на принципу деглазирања, када киселина и зачини из течности обухвате бјеланце, дајући му богатији укус. Уз то, киселина помаже да смањите масноћу жуманца и уља на којем се јаје пржило, стварајући уравнотеженији укус, преноси Кликс.

