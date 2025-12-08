Довољна само кап: Додавањем овог састојка побољшајте укус пржених јаја

08.12.2025
08:33
Коментари:0
Пржена јаја су често јело у многим домовима, јер се брзо припремају и скоро их је немогуће погрешно испећи.
Ако вам је уобичајени начин припреме почео дјеловати предвидљиво или безлично, стручњак за храну тврди да постоји једноставан начин који трансформише укус.
Тајни састојак је оно што већина људи пролије у судопер, а то је течност од киселих краставаца. ТикТокер и гастро аутор својим пратиоцима је показао како побољшати пржена јаја користећи само кап текућине која остаје на дну посуде с киселим краставцима.
Наука и технологија
Први АИ фитнес асистент који тренира
Како истиче, метода не може бити једноставнија, а резултати су изненађујуће добри, пише Express.
Он савјетује да почнете с пржењем јаја на уобичајен начин, користећи маслац или уље по жељи. Након што су јаја скоро печена, у таву је потребно додати малу количину течности из посуде с киселим краставцима. Таву је потребно лагано помјерити како би течност дошла до рубова јаја.
Ова техника функционише на принципу деглазирања, када киселина и зачини из течности обухвате бјеланце, дајући му богатији укус. Уз то, киселина помаже да смањите масноћу жуманца и уља на којем се јаје пржило, стварајући уравнотеженији укус, преноси Кликс.
Најновије
Најчитаније
08
52
08
52
08
44
08
42
08
42
Тренутно на програму