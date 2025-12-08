Дивље свиње се одомаћиле на улици, људи уплашени

08.12.2025
10:35
Коментари:0
Снимак дивљих свиња које леже насред улице у Сутомору изазвао је бурне реакције на друштвеним мрежама.
На видео снимку, који се шири друштвеним мрежама, виде се дивље свиње како мирно леже поред улице.
Грађани у коментарима изражавају бес и забринутост, наводећи да овакве сцене постају све учесталије и да представљају ризик како за пјешаке, тако и за возаче.
Многи апелују на надлежне службе да хитно реагују и пронађу трајно рјешење за проблем све чешћег појављивања дивљих животиња у насељеним мјестима.
"Ја стварно не могу да схватим то??? Гдје су комунална инспекција??? Ово су властничке свиње, без надзора властника, зашто???? Копају газоне, превртају канте са смећем, могу да изађу на пут и ударе неког и шта онда", пита се једна жена у кометарима.
Међутим, било је и оних који су рекли да у овоме не виде проблем.
"Мени су баш симпатичне. Не видим да роваре. Одмарају и оне", написала је друга особа.
За сада нема пријава да су ове дивље свиње напале неку особу, пише Телеграф.рс.
