Кратак дах и корона - када је вријеме да се обратите љекару?

08.12.2025
10:32
Кратак дах и корона иду руку под руку. Кратак дах све је чешћи симптом COVID-19, болести коју узрокује вирус SARS-CoV-2.
Иако неки људи доживе благе симптоме, други могу осјетити отежано дисање које захтијева додатну медицинску пажњу.
Људи различито доживљавају кратак дах. Неки осјећају стални недостатак ваздуха, док други имају осјећај да не могу довољно дубоко удахнути. У тежим случајевима особа може стално хватати ваздух или осјећати стезање у прсима, чак и у мировању.
Кратак дах се јавља зато што вирус захвата плућа. Нормално, плућа кроз алвеоле примају кисик и преносе га у крвоток, док из крви уклањају угљен-диоксид.
Када SARS-CoV-2 инфицира плућно ткиво, имунолошки одговор узрокује упалу, отежава пренос гасова и може довести до накупљања течности у плућима.
Симптоми COVID-19 укључују:
- грозницу
- дрхтавицу
- кашаљ
- болове у мишићима и главобољу
- губитак окуса и мириса
- пробавне сметње
- кратак дах.
Важно је нагласити да симптоми могу бити различити од особе до особе и да COVID-19 може имати атипичан ток.
Кратак дах не доживљава свако, а код неких људи кратак дах пролази након опоравка. Симптоми се обично појављују пет до шест дана након излагања вирусу и могу трајати 1 – 14 дана.
Код других особа кратак дах може се задржати седмицама или мјесецима, што је познато као дуги COVID, и може отежати свакодневне активности.
Ако примијетите необично кратак дах, неовисно о активности, важно је консултирати лијечника. Хитну медицинску помоћ потражите ако:
- имате потешкоће с дисањем
- осјећате стални притисак или бол у прсима
- примијетите плавичасту боју усана, лица или ноктију
- ако сте збуњени или тешко одржавате будност.
Стручњаци препоручују вјежбе дисања које могу побољшати функцију плућа:
- дисање на стиснуте усне – полагано удишите кроз нос, а затим издахните кроз стиснуте усне, двоструко спорије од удисаја
- трбушно дисање – укључите трбух и дијафрагму, полако удахните кроз нос и издахните кроз уста, тако да издах траје 2 – 3 пута дуље од удисаја
- лежање на трбуху – ова позиција може смањити притисак на плућа и олакшати дисање, посебно код тешких компликација попут синдрома акутног респирацијског дистреса (АРДС-а).
Код озбиљних случајева кратког даха и корона може захтијевати додатни кисик или механичку вентилацију. Остали третмани усмјерени су на контролу инфекције и очување функције органа.
