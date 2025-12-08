Logo
Large banner

Наредних дана неочекивано топло, и до 17 степени

Извор:

АТВ

08.12.2025

10:01

Коментари:

0
Наредних дана неочекивано топло, и до 17 степени
Фото: АТВ

У Републици Српској ће наредних дана бити неочекивано топло, па ће максимална температура ваздуха ићи и до 17 степени Целзијусових, подаци су Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

За данас је прогнозирано постепено разведравање, уз сунчане периоде, а најтоплије ће бити југу.

mirka vasiljevic vujadin savic instagram

Сцена

Мирка Васиљевић открила зашто се није вјенчала с Вујадином

Максимална температура ваздуха кретаће се од осам до 12, на југу до 16, а у мјестима са маглом од четири степена Целзијусова.

Према прогнози, сутра прије подне бити умјерено до претежно облачно, на југу сунчаније.

У наставку дана биће све сунчаније и топлије, а понегдје ће се магла задржати дуже, гдје ће бити хладније. Увече ће доћи до постепеног наоблачења од сјевера, које ће се у наредној ноћи ширити ка свим крајевима, без падавина.

Минимална температура од један до четири, на југу до шест, у вишим предјелима од минус два, а максимална од 11 до 16, у мјестима са маглом од седам степени Целзијусових.

Пас

Србија

Несавјесни власници: Пса са тумором на мозгу бацили у туђе двориште

У сриједу, 10. децембра, биће претежно сунчано уз малу до умјерену облачност и топло, поготово на југу и планинама. Око ријека и по котлинама на сјеверу и истоку биће магле која ће се понегдје задржавати током већег дијела дана уз хладније вријеме.

Минимална температура биће од нуле до пет, на југу до седам, а максимална од 12 до 17, у вишим предјелима и мјестима са маглом од девет степени Целзијусових.

У четвртак, 11. децембра, ће у првом дијелу дана бити умјерено облачно уз сунчане периоде, уз ријеке и по котлинама магла и ниска облачност. У наставку дана доћи ће до смањења облачности и биће све топлије, а понегдје ће се магла и ниска облачност дуже задржати, уз хладније вријеме.

Индонезија поплаве

Свијет

Смртоносне поплаве однијеле 950 живота

Минимална температура ваздуха биће од два до пет, на југу до седам, а у вишим предјелима од нула степени, а максимална температура ваздуха од 11 до 16, а у вишим предјелима и мјестима са маглом од осам степени Целзијусових.

У петак, 12. децембра, на сјеверу и истоку биће претежно облачно, око ријека и по котлинама честа магла и ниска облачност уз хладније вријеме. У осталим крајевима углавном ће бити сунчано уз промјенљиву облачност.

фсб

Свијет

ФСБ ухапсила агента украјинских служби

Минимална температура од један до четири, на југу до шест, а максимална од девет до 13, на југу до 16, у мјестима са маглом од седам степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Подвизи предака остају темељ националног сјећања

Свијет

Путин: Подвизи предака остају темељ националног сјећања

1 ч

0
Неким грађанима БиХ комунално предузеће плаћа рачуне за струју

Градови и општине

Неким грађанима БиХ комунално предузеће плаћа рачуне за струју

1 ч

0
Мушкарац ухапшен због сексуалног узнемиравања малољетне особе

Регион

Мушкарац ухапшен због сексуалног узнемиравања малољетне особе

1 ч

0
Након петогодишње паузе: Враћа се Анђелина Џоли

Сцена

Након петогодишње паузе: Враћа се Анђелина Џоли

1 ч

0

Више из рубрике

СПЦ сутра слави дан посвећен Светом Алимпију Столпнику

Друштво

СПЦ сутра слави дан посвећен Светом Алимпију Столпнику

1 ч

0
Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

Друштво

Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

1 ч

0
Како бивши супружници остварују право на породичну пензију?

Друштво

Како бивши супружници остварују право на породичну пензију?

2 ч

0
Од минуса до 16 степени: Објављена прогноза до петка

Друштво

Од минуса до 16 степени: Објављена прогноза до петка

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

10

55

Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

10

54

Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

10

51

Појефтинило гориво на пумпама у Српској

10

49

Ево како се изборити са слабом циркулацијом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner