Наредних дана неочекивано топло, и до 17 степени

У Републици Српској ће наредних дана бити неочекивано топло, па ће максимална температура ваздуха ићи и до 17 степени Целзијусових, подаци су Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
За данас је прогнозирано постепено разведравање, уз сунчане периоде, а најтоплије ће бити југу.
Максимална температура ваздуха кретаће се од осам до 12, на југу до 16, а у мјестима са маглом од четири степена Целзијусова.
Према прогнози, сутра прије подне бити умјерено до претежно облачно, на југу сунчаније.
У наставку дана биће све сунчаније и топлије, а понегдје ће се магла задржати дуже, гдје ће бити хладније. Увече ће доћи до постепеног наоблачења од сјевера, које ће се у наредној ноћи ширити ка свим крајевима, без падавина.
Минимална температура од један до четири, на југу до шест, у вишим предјелима од минус два, а максимална од 11 до 16, у мјестима са маглом од седам степени Целзијусових.
У сриједу, 10. децембра, биће претежно сунчано уз малу до умјерену облачност и топло, поготово на југу и планинама. Око ријека и по котлинама на сјеверу и истоку биће магле која ће се понегдје задржавати током већег дијела дана уз хладније вријеме.
Минимална температура биће од нуле до пет, на југу до седам, а максимална од 12 до 17, у вишим предјелима и мјестима са маглом од девет степени Целзијусових.
У четвртак, 11. децембра, ће у првом дијелу дана бити умјерено облачно уз сунчане периоде, уз ријеке и по котлинама магла и ниска облачност. У наставку дана доћи ће до смањења облачности и биће све топлије, а понегдје ће се магла и ниска облачност дуже задржати, уз хладније вријеме.
Минимална температура ваздуха биће од два до пет, на југу до седам, а у вишим предјелима од нула степени, а максимална температура ваздуха од 11 до 16, а у вишим предјелима и мјестима са маглом од осам степени Целзијусових.
У петак, 12. децембра, на сјеверу и истоку биће претежно облачно, око ријека и по котлинама честа магла и ниска облачност уз хладније вријеме. У осталим крајевима углавном ће бити сунчано уз промјенљиву облачност.
Минимална температура од један до четири, на југу до шест, а максимална од девет до 13, на југу до 16, у мјестима са маглом од седам степени Целзијусових.
