Неким грађанима БиХ комунално предузеће плаћа рачуне за струју

Извор:

АТВ

08.12.2025

09:51

Неким грађанима БиХ комунално предузеће плаћа рачуне за струју
Фото: Уступљена фотографија

ЈП “Комунално” Брчко извршиће раскњижавање дијела трошкова електричне енергије у износу од 67,70 КМ за све грађане који се налазе на листи корисника коју је доставила Влада Дистрикта након усвајања Одлуке о субвенционисању дијела трошкова за струју за социјално угрожене категорије.

Корисници ове врсте помоћи су све особе које су током 2025. године биле обухваћене социјално-програмским мјерама које проводи Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Полиција Црна Гора

Регион

Мушкарац ухапшен због сексуалног узнемиравања малољетне особе

Ова субвенција представља већ устаљени облик подршке грађанима Брчког, а досадашње искуство показује да одређени број грађана који има право на субвенцију, исту не искористи.

Стога ЈП “Комунално Брчко“ упућује позив грађанима који испуњавају услове и који су право на субвенцију стекли током ове године, а рачун за потрошену електричну енергију примају на друго име, да се јаве на инфо-шалтер ЈП “Комунално Брчко” како би осигурали да се субвенција прокњижи на мјерном мјесту које користе, без обзира на то на чије име гласи рачун.

Анђелина Џоли-08092025

Сцена

Након петогодишње паузе: Враћа се Анђелина Џоли

Такође, постоји одређени број грађана који су стекли право на субвенцију у претходним годинама, а то право до сада нису користили јер немају електрично бројило регистровано на своје име.

Обавјештавају и ову категорију грађана да могу бити корисници ове помоћи, јер је право на субвенцију преносиво.

