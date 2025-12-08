Неким грађанима БиХ комунално предузеће плаћа рачуне за струју

Извор:
АТВ
08.12.2025
09:51
ЈП “Комунално” Брчко извршиће раскњижавање дијела трошкова електричне енергије у износу од 67,70 КМ за све грађане који се налазе на листи корисника коју је доставила Влада Дистрикта након усвајања Одлуке о субвенционисању дијела трошкова за струју за социјално угрожене категорије.
Корисници ове врсте помоћи су све особе које су током 2025. године биле обухваћене социјално-програмским мјерама које проводи Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Ова субвенција представља већ устаљени облик подршке грађанима Брчког, а досадашње искуство показује да одређени број грађана који има право на субвенцију, исту не искористи.
Стога ЈП “Комунално Брчко“ упућује позив грађанима који испуњавају услове и који су право на субвенцију стекли током ове године, а рачун за потрошену електричну енергију примају на друго име, да се јаве на инфо-шалтер ЈП “Комунално Брчко” како би осигурали да се субвенција прокњижи на мјерном мјесту које користе, без обзира на то на чије име гласи рачун.
Такође, постоји одређени број грађана који су стекли право на субвенцију у претходним годинама, а то право до сада нису користили јер немају електрично бројило регистровано на своје име.
Обавјештавају и ову категорију грађана да могу бити корисници ове помоћи, јер је право на субвенцију преносиво.
