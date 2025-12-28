Logo
Први црногорски сателит лансиран у свемир

Први црногорски сателит лансиран у свемир

Ракета-носач "Сојуз-2.1б" са два сателита за даљинско осматрање Земље "Аист-2Т" и још 50 руских и страних малих сателита, међу којима је и црногорски, полетјели су данас са космодрома Восточни.

Компанија "Главкосмос" је у уторак, 23. децембра саопштила да ће, поред два сателита "Аист-2Т", у орбиту бити изведено још 50 малих руских и иностраних космичких летјелица као пратећи корисни терет.

Сојуз

Наука и технологија

Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"

Агенција "Исна" је у четвртак, 25. децембра, позивајући се на директора Иранске космичке агенције Хасана Саларијеа, објавила да Иран планира да са космодрома Восточни у орбиту пошаље три сателита.

Са космодрома Восточни у свемир је лансиран и први црногорски сателит Луча, саопштено је данас из црногорске организације за истраживање свемира.

Како су навели, ова црногорска организација окреће се новом поглављу, односно развоју и "производњи прве црногорске ракете, што ће представљати највећи технолошки искорак у историји Црне Горе".

