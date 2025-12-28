Први црногорски сателит лансиран у свемир

Извор:
Агенције
28.12.2025
16:47
Коментари:0
Ракета-носач "Сојуз-2.1б" са два сателита за даљинско осматрање Земље "Аист-2Т" и још 50 руских и страних малих сателита, међу којима је и црногорски, полетјели су данас са космодрома Восточни.
Компанија "Главкосмос" је у уторак, 23. децембра саопштила да ће, поред два сателита "Аист-2Т", у орбиту бити изведено још 50 малих руских и иностраних космичких летјелица као пратећи корисни терет.
Наука и технологија
Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"
Агенција "Исна" је у четвртак, 25. децембра, позивајући се на директора Иранске космичке агенције Хасана Саларијеа, објавила да Иран планира да са космодрома Восточни у орбиту пошаље три сателита.
Са космодрома Восточни у свемир је лансиран и први црногорски сателит Луча, саопштено је данас из црногорске организације за истраживање свемира.
Како су навели, ова црногорска организација окреће се новом поглављу, односно развоју и "производњи прве црногорске ракете, што ће представљати највећи технолошки искорак у историји Црне Горе".
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
53
19
41
19
35
Тренутно на програму