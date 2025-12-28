Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

Извор:
СРНА
28.12.2025
16:05
Коментари:1
Више од 20 одсто видео-снимака које алгоритми "Јутјуб" препоручују новим корисницима генерисано је вјештачком интелигенцијом, односно састоји се од такозваних дигиталних помија /АИ слоп/, објавио је лист "Гардијан".
Истраживачи су отворили нови "Јутјуб" налог за анализу. Од првих 500 видео-снимака које је предложио алгоритам, 104 се испоставило као лоше креације вјештачке интелигенције.
Трећина је спадала у категорију "трулежи мозга" /браинрот/, дизајниране да привуку гледаоце садржајем вјештачке интелигенције ниског квалитета.
Студија је, такође, анализирала 15.000 најпопуларнијих "Јутјуб" канала на свијету и утврђено је да је 278 објавило искључиво "АИ помије" како би повећало број прегледа.
Ти канали су остварили више од 63 милијарде прегледа, 221 милион претплатника и отприлике 117 милиона долара годишњег прихода, пише "Гардијан", позивајући се на студију коју је спровео "Капвинг".
