Logo
Large banner

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

Извор:

СРНА

28.12.2025

16:05

Коментари:

1
Јутјуб платформа телефон
Фото: freestocks.org/Pexels

Више од 20 одсто видео-снимака које алгоритми "Јутјуб" препоручују новим корисницима генерисано је вјештачком интелигенцијом, односно састоји се од такозваних дигиталних помија /АИ слоп/, објавио је лист "Гардијан".

Истраживачи су отворили нови "Јутјуб" налог за анализу. Од првих 500 видео-снимака које је предложио алгоритам, 104 се испоставило као лоше креације вјештачке интелигенције.

Трећина је спадала у категорију "трулежи мозга" /браинрот/, дизајниране да привуку гледаоце садржајем вјештачке интелигенције ниског квалитета.

Ilu-stomak-bolovi-010925

Савјети

Како смањити надимање: 7 савјета љекара

Студија је, такође, анализирала 15.000 најпопуларнијих "Јутјуб" канала на свијету и утврђено је да је 278 објавило искључиво "АИ помије" како би повећало број прегледа.

Ти канали су остварили више од 63 милијарде прегледа, 221 милион претплатника и отприлике 117 милиона долара годишњег прихода, пише "Гардијан", позивајући се на студију коју је спровео "Капвинг".

Подијели:

Тагови:

Вјештачка интелигенција

Jutjub

Велика Британија

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

Хроника

Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

4 ч

0
Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"

Наука и технологија

Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"

4 ч

0
Никада га није жељела: Прича о Брижит Бардо и њеном сину

Сцена

Никада га није жељела: Прича о Брижит Бардо и њеном сину

4 ч

0
Ово је Тихомир Крстић (44): Монструм који је баку избо ножем пред унуком

Хроника

Ово је Тихомир Крстић (44): Монструм који је баку избо ножем пред унуком

5 ч

2

Више из рубрике

Креће расплет највеће ваздухопловне мистерије на свијету: Круже бројне теорије завјере

Занимљивости

Креће расплет највеће ваздухопловне мистерије на свијету: Круже бројне теорије завјере

11 ч

0
Смијеши им се богатство: Нова 2026. година доноси финансијску стабилност и успјех за ова три знака

Занимљивости

Смијеши им се богатство: Нова 2026. година доноси финансијску стабилност и успјех за ова три знака

11 ч

0
Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

Занимљивости

Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

12 ч

0
У Француској 30 људи дијели један ауто, а кључеви су у сеоској кафани

Занимљивости

У Француској 30 људи дијели један ауто, а кључеви су у сеоској кафани

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

20

09

Сутра славимо великог пророка: Његове ријечи су опомена за све, а ево шта никако не смијете заборавити

19

53

Састанак Зеленског и Трампа: "Путин је озбиљан у вези с миром"

19

41

Смијењени украјински команданти! Лагали о стању на фронту, што су Руси дебело казнили!

19

35

Материце – мајка је највећа светиња

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner