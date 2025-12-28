Logo
Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

Извор:

Новости.рс

28.12.2025

08:03

Коментари:

0
Фото: Pexel/Guillaume Meurice

Јелен важи за једну од најплеменитијих животиња на овим просторима.

Колико је јелен поштован говори и то што се баш овај горски краљ налази на грбу Срема.

Сви знамо да се женка јелена се назива кошута, али многи не знају како се зове њено младунче.

Деведесет одсто људи ће одмах одговорити лане, али то је грешка.

Младунче кошуте назива се - теле, баш као и младунче краве.

Лане је младунче срне.

Да ли рјечници разликују младунче од срне и од кошуте?

Рјечник српског језика, који је рађен на бази Рјечника Матице Српске, каже да је лане младунче срне, а под теле даје значења: 1. младунче говечета, 2. младунче кошуте.

Значи да и лексикографија познаје разлику.

Разлика између срне и кошуте?

У питању су различите животињске врсте. Кошута је женка јелена, а срна женка срндаћа. Кошуте су много веће, крупније, јаке, са тамнијим репом и краволике.

Срне су њежне, танане, дугоноге и са свијетлим репом, преноси Нпортал.

