Знате ли како се зове младунче кошуте: Није лане

28.12.2025
Јелен важи за једну од најплеменитијих животиња на овим просторима.
Колико је јелен поштован говори и то што се баш овај горски краљ налази на грбу Срема.
Сви знамо да се женка јелена се назива кошута, али многи не знају како се зове њено младунче.
Деведесет одсто људи ће одмах одговорити лане, али то је грешка.
Младунче кошуте назива се - теле, баш као и младунче краве.
Лане је младунче срне.
Рјечник српског језика, који је рађен на бази Рјечника Матице Српске, каже да је лане младунче срне, а под теле даје значења: 1. младунче говечета, 2. младунче кошуте.
Значи да и лексикографија познаје разлику.
У питању су различите животињске врсте. Кошута је женка јелена, а срна женка срндаћа. Кошуте су много веће, крупније, јаке, са тамнијим репом и краволике.
Срне су њежне, танане, дугоноге и са свијетлим репом, преноси Нпортал.
