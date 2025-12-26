ChatGPT уводи режим за одрасле

26.12.2025
18:13
Коментари:0
ChatGPT је добио најновије ажурирање које доноси брже и паметније одговоре, боље резоновање и ефикаснију обраду докумената.
Међутим, нови модел још увијек нема режим за одрасле, који је још почетком ове године био обећан.
Алтман је током октобра указао да ће се вратити мање рестриктивна верзија ChatGPT-а која би имала сличан карактер као GPT-4o. Ипак, још увијек нема назнака да ће се до краја ове године појавити режим за одрасле.
Економија
Прогнозе економиста за 2026.: AI у центру пажње, али…
Режим за одрасле најављен је за сљедећу годину, након што се успјешно имплементира функција за верификацију.
Током овог мјесеца OpenAI почиње тестирање ове функције како би био сигуран да је у потпуности способан да разликује кориснике према њиховом старосном добу.
Наука и технологија
Забрињавајуће: АИ модели одбијају да се угасе
OpenAI је најавио да ће се режим за одрасле највјероватније појавити средином сљедеће године, преноси „DigitalTrends“.
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
4 д0
Хроника
4 д0
Савјети
6 д0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
10 ч0
Наука и технологија
10 ч0
Најновије
Најчитаније
21
01
20
58
20
54
20
50
20
48
Тренутно на програму