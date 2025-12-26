Logo
Large banner

ChatGPT уводи режим за одрасле

26.12.2025

18:13

Коментари:

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Фото: Pexels / Hatice Baran

ChatGPT је добио најновије ажурирање које доноси брже и паметније одговоре, боље резоновање и ефикаснију обраду докумената.

Међутим, нови модел још увијек нема режим за одрасле, који је још почетком ове године био обећан.

Алтман је током октобра указао да ће се вратити мање рестриктивна верзија ChatGPT-а која би имала сличан карактер као GPT-4o. Ипак, још увијек нема назнака да ће се до краја ове године појавити режим за одрасле.

вјештачка интелигенција

Економија

Прогнозе економиста за 2026.: AI у центру пажње, али…

Режим за одрасле најављен је за сљедећу годину, након што се успјешно имплементира функција за верификацију.

Током овог мјесеца OpenAI почиње тестирање ове функције како би био сигуран да је у потпуности способан да разликује кориснике према њиховом старосном добу.

илу-робот-19122025

Наука и технологија

Забрињавајуће: АИ модели одбијају да се угасе

OpenAI је најавио да ће се режим за одрасле највјероватније појавити средином сљедеће године, преноси „DigitalTrends“.

Подијели:

Тагови:

ChatGPT

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Илон Маск

Наука и технологија

Илон Маск поручио да долази свијет без оскудице: Ове ствари ће промјенити све

1 д

0
Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Наука и технологија

Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

4 д

0
Жичара

Хроника

Дијелови жичаре са Дуртмитора послати на вјештачење

4 д

0
Новогодишња јелка украси

Савјети

Вjештачка јелка ће бити попут природне: Трик дизајнера запалио мреже

6 д

0

Више из рубрике

Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

Наука и технологија

Шта су корисници највише претраживали у 2025? Чарли Кирк на врху листе на Google-у

4 ч

0
Voz Zeljeznicka stanica

Наука и технологија

Кина тестирала воз брзине 800 км/х

7 ч

0
Порнхуб упозорио кориснике

Наука и технологија

Порнхуб упозорио кориснике

10 ч

0
WhatsApp на удару: Нова превара преузима налог и чита поруке мјесецима

Наука и технологија

WhatsApp на удару: Нова превара преузима налог и чита поруке мјесецима

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

01

Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година

20

58

Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"

20

54

"С љубављу храбрим срцима": Број позван више од 47.000 пута

20

50

Тришић Бабић: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" симбол је солидарности Републике Српске

20

48

Опасни траг: Дешавња на Косову 80-их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner