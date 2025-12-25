Прогнозе економиста за 2026.: AI у центру пажње, али…

25.12.2025
17:45
Коментари:0
У анализи више од 2.000 прогноза из чланака, извјештаја, подкаста и интервјуа у наставку погледајте шта стручњаци предвиђају за годину пред нама. У наставку издвајамо неке од кључних тема.
Седму годину заредом, Visual Capitalist анализирао је пејзаж прогноза како би представили Консензус прогноза – синтезу онога што аналитичари, мислиоци и индустријски експерти очекују у наредној години.
Ове године обухваћено је више од 2.000 појединачних прогноза из разноврсних извора, укључујући Morgan Stanely, Goldman Sachs, International Monetary Fund, Тhe Economist, Deloitte, Microsoft, Gartner и десетине других.
Мапирањем тачака преклапања ових прогноза, свели смо шум на 25 тема са високим степеном увјерења, представљених у формату „бинго картице“, при чему број ознака одражава обим прогноза које их подржавају.
Ако је 2025. била година прилагођавања – тржишта су се усклађивала с вишим каматним стопама, геополитика се преслагала око друге администрације Доналда Трампа и царина, а вјештачка интелигенција прелазила из фазе хајпа у фазу примјене – онда се 2026. обликује као година консолидације и посљедица.
Преовлађујуће расположење је опрезни оптимизам, али прожет неизвјесношћу. Morgan Stanely описује 2026. као „годину поновног покретања ризика“, период у којем се фокус тржишта помјера са макроекономских страхова ка микрофундаментима, стварајући плодно тло за ризичну имовину. Окружење економске политике је неуобичајено подстицајно: фискални стимуланси, наставак (иако споријег) монетарног попуштања и дерегулација чине оно што аналитичари називају „политичким тријумвиратом“, ријетко виђеним ван рецесија.
Ипак, Тhe Economist заузима озбиљнији тон, упозоравајући да ће 2026. бити обиљежена неизвјесношћу док Трампово преобликовање геополитичких норми наставља да производи глобалне таласе. Поредак заснован на правилима све више слаби, а граница између рата и мира постаје замагљена кроз сиву зону провокација, сајбер упаде и стално ривалство међу државама.
Укратко: ризична имовина може напредовати, али свијет испод ње остаје турбулентан.
Трећу годину заредом, вјештачка интелигенција доминира пејзажом прогноза, али се наратив мијења. Док су прогнозе за 2024. биле усмјерене на то да ли је хајп оправдан, а 2025. на масовну примјену, разговор у 2026. фокусира се на интеграцију и посљедице.
У свим индустријама, вјештачка интелигенција се помјера даље од пуког одговарања на питања и прелази у активну сарадњу с људима, појачавајући њихову експертизу.
Ово је година изградње тзв. агентне вјештачке интелигенције. Deloitte предвиђа да би до краја 2026. чак 75 одсто компанија могло улагати у агентну AI– аутономне системе који могу планирати, дјеловати и прилагођавати се уз минималан људски надзор. Ови AI агенти постаће „дигиталне колеге“, помажући малим тимовима да остваре учинак знатно већи од својих ресурса. Мицрософт види будућност у којој трочлани маркетиншки тим може за неколико дана покренути глобалну кампању, док AI преузима обраду података и генерисање садржаја, а људи управљају стратегијом.
Након година очекивања, добици у продуктивности захваљујући AI коначно би требало да постану мјерљиви. Morgan Stanley истиче AI-вођену ефикасност као један од шест кључних покретача оптимистичних прогноза зарада. Очекује се да ће приходи од генеративне AI у софтверским и интернет компанијама порасти више од 20 пута у наредне три године.
Наравно, AI ће утицати и на тржиште рада. Професионалне и „knowledge worker“ категорије, које су се раније осјећале заштићено, сада све више осјећају забринутост за сигурност радних мјеста.
Вјештачка интелигенција доминира и тржишним причама. Консензус је изразито оптимистичан, али уз свијест о проблемима валуација и концентрације ризика.
Стратеги са Волстрита груписани су у релативно уском распону када је ријеч о циљевима за крај 2026. године:
Морган Станлеy: 7.800 (+15%)
ЈПМорган: 7.500 (+11%)
УБС: 7.500 (+11%)
ЦФРА: 7.400 (+10%)
Банк оф Америца: 7.100 (+5%)
Оптимистични сценарио ЈПМоргана види могућност да индекс премаши 8.000 поена ако Фед ублажи политику више него што се очекује. Морган Станлеy оцјењује да је ово њихов најоптимистичнији поглед у посљедњих неколико година, заснован на повратку оперативне полуге, добитцима ефикасности захваљујући АИ-ју, повољним пореским и регулаторним политикама и контролисаним каматним стопама.
Важно је да аналитичари очекују да зараде буду главни покретач раста у 2026. Банк оф Америца предвиђа раст зараде по акцији од 14 одсто, уз истовремено смањење П/Е мултипликатора, што значи да тржиште расте упркос скепси у вези с валуацијама. Морган Станлеy прогнозира ЕПС С&П 500 индекса од 317 долара у 2026. години, што представља раст од 17 одсто.
Злато остаје фаворит. Морган Станлеy циља цијену од 4.500 долара по унци, што је око девет одсто изнад тренутних нивоа. Свјетски савјет за злато наводи да је злато у 2025. остварило више од 50 историјских максимума и да би могло забиљежити четврти најјачи годишњи принос од 1971. године.
Покретачи су структурни: куповина од стране централних банака, геополитичко хеџирање и забринутост због фискалне одрживости. У сценарију убрзаног фискалног погоршања, злато би могло порасти додатних 15 до 30 одсто.
Међународни монетарни фонд пројицира глобални раст од 3,2 одсто у 2025. и 3,1 одсто у 2026, испод претпандемијског просјека од 3,7 одсто, али без уласка у рецесију. Морган Станлеy предвиђа сличне бројке.
Развијене економије требало би да расту око 1,5–1,6 одсто, док тржишта у развоју остају изнад четири одсто. Консензус је „меко приземљење“: раст се успорава, инфлација постепено пада, а централне банке ублажавају политику – али без агресивних потеза.
Царине постају нова нормалност. Трампове реципрочне царине доносе око 300 милијарди долара годишње, а ефективна стопа царина достигла је 12,1 одсто – највиши ниво од 1934. године. Иако се очекују правни изазови, структурна промјена је дубока: трговински токови се преусмјеравају, ланци снабдијевања диверзификују, а царине постају алат економске моћи.
Кина, суочена с дефлацијом и кризом некретнина, ослања се на извоз и производњу. Морган Станлеy очекује раст кинеског БДП-а од пет одсто у 2026, али упозорава на раст глобалних тензија због индустријског вишка капацитета.
Тхе Ецономист упозорава и на пораст „сивих зона“ сукоба – од Арктика и свемира до сајбер простора – гдје ривалство великих сила расте без отвореног рата.
Историја учи понизности када је ријеч о прогнозама. Неке ће се показати тачним, друге ће пореметити непредвиђени догађаји. Њихова вриједност није у прецизности, већ у темама на које се пажња колективно усмјерава.
Заједно, ове прогнозе осликавају терен на којем се институције, инвеститори и креатори политика позиционирају пред годину која долази, преноси Банкар.
