Потврђено: У току преговори о продаји НИС-а

Извор:

СРНА

25.12.2025

13:59

Коментари:

0
Фото: АТВ

У току су преговори руских акционара са мађарском компанијом МОЛ за куповину Нафтне индустрије Србије (НИС), рекла је министар за енергетику и рударство Србије Дубравка Ђедовић Хандановић.

Она је навела да су у току преговори руских акционара, који су већински власници Нафтне индустрији Србије са мађарском компанијом МОЛ, о изласку руског власништва из НИС-а, што је захтјев америчке владе да би се створили услови за скидање санкција.

"НИС се поводом тога и обратио америчкој Канцеларији за контролу стране имовине /ОФАК/. То је урадио и мађарски МОЛ, што је подржала Влада Мађарске, а Влада Србије ће такође пружити подршку", навела је она.

Додала је да је циљ изналажење рјешења да се санкције скину, али и да се створе услови за давање оперативне лиценце за рад НИС-у.

Хандановићева је рекла да ће у том смислу Србија наставити да води активне разговоре, прије свега да се створе услови да НИС може да настави да ради, без обзира на вријеме које је потребно да се евентуална трансакција између МОЛ-а и руских акционара заврши.

"Сад је све у рукама ОФАК-а, након наше подршке овим преговорима, и након што је руска влада званично обавестила нашу владу да такође подржавају преговоре о изласку руског капитала из власништва НИС-а", додала је она.

Хандановићева је рекла да је поносна што грађани, иако је НИС под санкцијама 77 дана, то нису осјетили, и да Србија има довољно енергената у државним резервама да превазиђе ову тешку ситуацију, преносе београдски медији.

"Али, чињеница је да је већ толико дана прошло и да се наше резерве празне. Ми их обнављамо, али грађани морају да схвате да ми немамо логистичких капацитета за увоз количине нафтних деривата која је нашој земљи потребна", навела је она.

Нафтна индустрија Србије се налази већ 77 дана под америчким санкцијама због већинског руског власништва и онемогућен јој је рад.

НИС

Mol

Русија

Мађарска

Србија

