Logo
Large banner

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Извор:

Кликс

25.12.2025

13:30

Коментари:

0
Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Полицијски службеник МУП-а КС из Илијаша ухапшен је у Високом због лажног представљања и насилничког понашања.

У сриједу на путу Високо Илијаш, у улици Сарајевска, особе иницијала А. А. (рођен 2003. године) и Х. Б. (рођен 2006. године) обје из Високог, терете се да су извршили кривична дјела “Насилничко понашање” и “Лажно представљање”.

Мост у Чесми

Бања Лука

Мост у Чесми: Хоће ли Кумсале платити цијену туђег погодовања?

Један од њих је полицијски службеник МУП-а КС тачније полицијске станице у Илијашу.

Терете се да су на наведеној локацији, употребом батеријских лампи, зауставили путничко возило марке “VW Golf”, којим је управљао Ј. Е. из Високог, и у којем су се налазиле особе иницијала Ј. Е., Ј.А. и малољетна особа рођена 2013. године из Високог.

Након што је возач зауставио возило, наведене особе су пришле возилу, представљајући се као полицијски службеници, те тражили документе на увид, а када их је возач препознао они су физички напали возача, као и друге двије особе из возила.

Ротација-илустрација

Хроника

Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Том приликом, особа Ј. Е. је задобила теже тјелесне повреде, док су возач Ј. Е. и сапутница из возила Ј. А. задобили лаке тјелесне повреде, констатоване у Кантоналној болници Зеница.

Одмах након пријаве догађаја, брзом интервенцијом полицијских службеника лица А.А. и Х.Б. су пронађена, лишена слободе и задржана у просторијама за задржавање, гдје је над истим заведена криминалистичка обрада.

На мјесту извршења кривичног дјела је извршен увиђај од стране истражитеља Полицијске станице Високо.

vlada fbih

БиХ

Влада ФБиХ се рекордно задужује у изборној години

Како се незванично сазнаје полицијски службеник је био и пијан у тренутку хапшења.

Подијели:

Тагови:

Visoko

policajac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik

Република Српска

Кабинет предсједника Српске: Захвалност компанијама и установама на хуманости

51 мин

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Одлука ЦИК-а наставак офанзиве на Српску, спријечићемо те намјере

56 мин

1
Риба посна трпеза

Савјети

Трик за најукуснију пржену рибу: Умјесто у брашно, уваљајте је у ову намирницу

58 мин

0
Возачи нашли начин да преваре АНПР камере

Ауто-мото

Возачи нашли начин да преваре АНПР камере

58 мин

0

Више из рубрике

За убиство на тракторијади девет година затвора

Хроника

За убиство на тракторијади девет година затвора

25 мин

0
Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Хроника

Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

45 мин

0
Горан Рамовић нестао у Пазарићу

Хроника

Горан Рамовић (19) нестао на подручју Пазарића, породица моли за помоћ

1 ч

0
Затвор

Хроника

Одређен притвор Стани: У рукаву крила више од килограм дроге

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

13

30

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner