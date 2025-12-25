Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Извор:
Полицијски службеник МУП-а КС из Илијаша ухапшен је у Високом због лажног представљања и насилничког понашања.
У сриједу на путу Високо Илијаш, у улици Сарајевска, особе иницијала А. А. (рођен 2003. године) и Х. Б. (рођен 2006. године) обје из Високог, терете се да су извршили кривична дјела “Насилничко понашање” и “Лажно представљање”.
Један од њих је полицијски службеник МУП-а КС тачније полицијске станице у Илијашу.
Терете се да су на наведеној локацији, употребом батеријских лампи, зауставили путничко возило марке “VW Golf”, којим је управљао Ј. Е. из Високог, и у којем су се налазиле особе иницијала Ј. Е., Ј.А. и малољетна особа рођена 2013. године из Високог.
Након што је возач зауставио возило, наведене особе су пришле возилу, представљајући се као полицијски службеници, те тражили документе на увид, а када их је возач препознао они су физички напали возача, као и друге двије особе из возила.
Том приликом, особа Ј. Е. је задобила теже тјелесне повреде, док су возач Ј. Е. и сапутница из возила Ј. А. задобили лаке тјелесне повреде, констатоване у Кантоналној болници Зеница.
Одмах након пријаве догађаја, брзом интервенцијом полицијских службеника лица А.А. и Х.Б. су пронађена, лишена слободе и задржана у просторијама за задржавање, гдје је над истим заведена криминалистичка обрада.
На мјесту извршења кривичног дјела је извршен увиђај од стране истражитеља Полицијске станице Високо.
Како се незванично сазнаје полицијски службеник је био и пијан у тренутку хапшења.
