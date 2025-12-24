Конкретним мјерама сачувати радна мјеста

Извор:
24.12.2025
Економија Републике Српске у највећој мјери зависи од кретања на европском тржишту, које се у посљедњих неколико година суочава са падом индустријске производње. Зато из Привредне коморе траже од Владе Српске да им помогну конкретним мјерама. Једна од њих је новчана помоћ од око 2.500 марака, без опорезивања.
"Да се донесе уредба којом ће се радницима у Републици Српској моћи помоћи током идуће године, да ли ето износ од двије или двије и по хиљаде марака, како би привредници у тешким условима када им пријети одлазак радника и економске миграције, да им се помогне и да покушају да сачувају оно што им је у овом моменту најважније, а то су радници“, каже Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Морамо се редовно састајати и детаљно припремати, како би имали конкретне мјере за помоћ привреди, сматра премијер.
"Ми смо тражили један доста концизнији однос у смислу конкретних мјера. Сигуран сам да у Привредној комори има оних који то могу. До сада смо били реални партнери, од сада морамо бити суштински партнери, ако желимо ове конкретне мјере да изгурамо“, каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Минић тврди да је Влада Српске већ предузела конкретне мјере како би се испитао увоз меса у БиХ за прераду, јер како каже, постоје сумње да месо умјесто у прераду иде у непосредну продају у меснице.
