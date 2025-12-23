Њемачка економија пред падом без структурних реформи

Извор:
СРНА
23.12.2025
11:39
Њемачка ризикује дугорочни економски пад уколико брзо не буду спроведене структурне реформе, упозорио је предсједник њемачке индустријске и трговинске коморе Петер Адријан.
Адријан је указао на слаб раст, пад инвестиција и растући губитак радних мјеста, преноси агенција ДПА.
- Ако не ријешимо структурне изазове и не спроведемо праве реформе, имамо мале шансе да поново постигнемо одржив и снажан раст у Њемачкој - рекао је он.
Адријан је додао да ће Њемачка заостати на међународном нивоу уколико економија буде стагнирала или привредни раст буде успорен.
Он је упозорио да дуготрајна привредна слабост Савезној влади смањује фискални простор за маневрисање.
- Зато сада морамо недвосмислено и досљедно да пошаљемо сигнале у корист економског раста - нагласио је Адријан.
Немачка економија се смањила у 2023. и 2024. години, док је прогнозиран минималан овогодишњи раст. Значајан опоравак се не очекује ни у 2026. години.
