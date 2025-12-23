Logo
Њемачка економија пред падом без структурних реформи

Извор:

СРНА

23.12.2025

11:39

Коментари:

0
Њемачка економија пред падом без структурних реформи
Фото: Pixabay

Њемачка ризикује дугорочни економски пад уколико брзо не буду спроведене структурне реформе, упозорио је предсједник њемачке индустријске и трговинске коморе Петер Адријан.

Адријан је указао на слаб раст, пад инвестиција и растући губитак радних мјеста, преноси агенција ДПА.

Трешња

Градови и општине

Необична појава у Приједору: Трешња процвјетала у децембру

- Ако не ријешимо структурне изазове и не спроведемо праве реформе, имамо мале шансе да поново постигнемо одржив и снажан раст у Њемачкој - рекао је он.

Адријан је додао да ће Њемачка заостати на међународном нивоу уколико економија буде стагнирала или привредни раст буде успорен.

Он је упозорио да дуготрајна привредна слабост Савезној влади смањује фискални простор за маневрисање.

sanja marinkovic

Сцена

Сања Маринковић проговорила о болној теми: ''Родитељи су се разбољели у исто вријеме''

- Зато сада морамо недвосмислено и досљедно да пошаљемо сигнале у корист економског раста - нагласио је Адријан.

Немачка економија се смањила у 2023. и 2024. години, док је прогнозиран минималан овогодишњи раст. Значајан опоравак се не очекује ни у 2026. години.

