Зворничанин нападнут сјекиром

23.12.2025
11:23
Коментари:0
С.С. из Зворника сјекиром је нанио повреде лицу Н.Ј, саопштено је данас из зворничке Полицијске управе.
Полицијској станици Козлук јуче је пријављен овај догађај, након чега је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, који је затражио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу тјелесна повреда.
У саопштењу је наведено и да је Дом здравља Зворник обавијестио зворничку Полицијску станицу да се на указивање љекарске помоћи јавило оштећено лице због задобијених повреда које му је у дворишту школе нанијела особа са подручја града Зворника чији су иницијали Л.М.
Хроника
Полиција је поступила по пријави, обавијестила Окружно јавно тужилаштво у Бијељини и наставила рад на документовању кривичног дјела тјелесна повреда.
Из полиције су навели да је лице из Зворника чији су иницијали М.М. пријавило Полицијској станици Козлук да му је непознато лице на паркингу бензинске пумпе из торбице украло новац.
О овом догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а полиција наставља рад на расвјетљавању кривичног дјела крађа.
