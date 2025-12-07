Велики број корисника Народне кухиње у Бијељини

Извор:
АТВ
07.12.2025
19:38
Коментари:0
Деветнаест година Светлана Ранкић кува за социјално угрожена лица. Управо толико година постоји и народна кухиња у Бијељини.
Топлом оброку спремном сваки дан, радују се они који немају могућности да приуште себи основне намирнице за живот. Неки од њих не могу ни сами да дођу по свој оброк, каже Светлана.
"Ми смо 2006. кренули са 180, сад смо већ 19 година пуних, дошли смо до 306, мада би тај број могао бити и већи али немамо ми те капацитете, немамо те котлове велике да би могли ми више. Пет радних дана, значи, пет различитих кувања. Почињемо у понедјељак са купусом, уторак ђувеч, па макароне, кромпир паприкаш, пасуљ, викендом добијају суве пакете", каже Светлана.
306 оброка свакодневно се спрема у народној кухињи у Бијељини. Углавном социјално категорисани, здравствено неспособни за рад или нису у финансијској могућности да себи приуште оброке и основне ствари за живот. Годишње се потроши 50 000 хљебова и неколико тона пасуља, кромпира и осталих намирница.
"Овдје су ангажоване четири куварице, двије главне и помоћне, дистрибуцију хране по пунктовима врши Градска управа, а на пунктовима волонтери Црвеног крста, а списак корисника Центар за социјални рад. Сваки корисник у оброку добија 600 мл варива, 50 гр меса или 70 гр кобасице и пола векне хљеба", објашњава Митар Шкорић, шеф Одсјека за заједничке послове у Градској управи
Рад народне кухиње помажу и донатори, те су захваљујући томе оброци за празнике корисника богатији.
Најновије
Најчитаније
20
33
20
28
20
25
20
10
20
04
Тренутно на програму