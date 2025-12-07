Logo
Large banner

Велики број корисника Народне кухиње у Бијељини

Извор:

АТВ

07.12.2025

19:38

Коментари:

0
Народна кухиња Бијељина
Фото: АТВ

Деветнаест година Светлана Ранкић кува за социјално угрожена лица. Управо толико година постоји и народна кухиња у Бијељини.

Топлом оброку спремном сваки дан, радују се они који немају могућности да приуште себи основне намирнице за живот. Неки од њих не могу ни сами да дођу по свој оброк, каже Светлана.

"Ми смо 2006. кренули са 180, сад смо већ 19 година пуних, дошли смо до 306, мада би тај број могао бити и већи али немамо ми те капацитете, немамо те котлове велике да би могли ми више. Пет радних дана, значи, пет различитих кувања. Почињемо у понедјељак са купусом, уторак ђувеч, па макароне, кромпир паприкаш, пасуљ, викендом добијају суве пакете", каже Светлана.

306 оброка свакодневно се спрема у народној кухињи у Бијељини. Углавном социјално категорисани, здравствено неспособни за рад или нису у финансијској могућности да себи приуште оброке и основне ствари за живот. Годишње се потроши 50 000 хљебова и неколико тона пасуља, кромпира и осталих намирница.

"Овдје су ангажоване четири куварице, двије главне и помоћне, дистрибуцију хране по пунктовима врши Градска управа, а на пунктовима волонтери Црвеног крста, а списак корисника Центар за социјални рад. Сваки корисник у оброку добија 600 мл варива, 50 гр меса или 70 гр кобасице и пола векне хљеба", објашњава Митар Шкорић, шеф Одсјека за заједничке послове у Градској управи

Рад народне кухиње помажу и донатори, те су захваљујући томе оброци за празнике корисника богатији.

Подијели:

Таг:

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Приједор: Припреме за новогодишње и божићне празнике у току

Градови и општине

Приједор: Припреме за новогодишње и божићне празнике у току

1 ч

0
Гради се нови ватрогасни дом у Теслићу

Градови и општине

Гради се нови ватрогасни дом у Теслићу

1 ч

0
Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

Градови и општине

Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

1 д

0
Требиње

Градови и општине

Како ће Требињци дочекати Нову годину?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

20

28

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20

25

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

20

10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

20

04

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner