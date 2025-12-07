Logo
Приједор: Припреме за новогодишње и божићне празнике у току
Фото: АТВ

Док се улице Приједора украшавају празничним декорацијама, грађани доносе одлуке о томе како ће провести најлуђу ноћ. Док неки бирају мирну прославу код куће са породицом, други се окупљају са пријатељима, а угоститељи увелико припремају новогодишње јеловнике и забавне програме.

"Планирамо ићи у кафић да славимо Нову годину са друштвом, ићи ће и наши другари тако да ћемо славити Нову годину", кажу грађани.

"За Нову годину вјероватно ћу са друштвом провести ли са родитељима зависи ако шта договорим".

"Не волим бити у кућној атмосфери него негде да идем, можда и у Бања Луку ове године", додају грађани.

Угоститељи истичу да је потражња за новогодишњим прославама већа него претходних година. Понуда обухвата приватне и пословне, односно корпоративне забаве, које су, кажу, посебно тражене.

Поред понуде угоститеља, град припрема богат програм на отвореном. „Приједорска зима“ укључује активности градских установа културе, почев од бесплатних позоришних представа, изложби у Музеју Козаре, радионица за најмлађе у Градској читаоници, па до промоције стрипова и Фестивала божићног колача "Чесница" у Галерији "Сретен Стојановић".

"Поред тога дакле на Тргу ће бити као и сваке године предвиђено да одређени излагачи поставе своје штандове, дакле да буду кафићи на отвореном са својом понудом. Поред њих биће и штандови дакле на малом Тргу то ће бити одређена понуда комерцијална дакле ствари које људи могу да купе у смислу новогодишњег садржаја", рекао је Бранко Мудринић, шеф Кабинета градоначелника Приједора.

Док грађани бирају како ће провести новогодишње празнике, угоститељи припремају различите забаве, а градске активности на отвореном додатно доприносе празничној атмосфери, која у Приједору траје током цијелог децембра.

Приједор

praznici

