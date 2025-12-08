Logo
Бака на Фејсбуку подијелила фотографије тек рођеног унука, па замало азвршила у затвору

Бака на Фејсбуку подијелила фотографије тек рођеног унука, па замало азвршила у затвору
Једна бака из Данске добила је условну затворску казну након што је објавила фотографије порођаја свог унука на друштвеним мрежама, а њена згранута кћерка ју је пријавила полицији.

Фотографије, које су се појавиле на Фејсбуку у новембру, приказивале су не само новорођенче већ и саму мајку током порођаја. Мајка је била запањена када је угледала интимне слике с натписом „Мој први унук“ и није очекивала да ће те личне фотографије изаћи из породилишта.

Према извјештају данске телевизије ТВ 2, 50-годишња бака била је присутна током порођаја и снимала је цијели догађај. Четири фотографије које су касније објављене приказивале су стомак њене кћерке током порођаја и бебу одмах након рођења, све без пристанка мајке.

Шокирана и узнемирена, мајка је одмах тражила да се фотографије уклоне, што је бака у почетку и учинила. Међутим, када је бака обавијештена да ће против ње бити подигнута кривична пријава, поново је објавила исте фотографије на Фејсбуку.

Мајка држи бебу у наручју и сједи на каучу

Кћерка је потом поднијела званичну пријаву полицији због кршења приватности.

Предмет је разматран пред Окружним судом у Оденсеу на острву Фун, а бака се није појавила на рочишту. Суд јој је изрекао казну затвора од 14 дана, условно, што значи да неће ићи у затвор осим ако поново почини слично дјело. Такође је наложено да својој кћерки исплати 10.000 данских круна (око 1.150 фунти / 1.200 евра) као надокнаду за претрпљени стрес.

Овај случај подсјећа на пресуду из 2020. године у Холандији, када је бака била наложена да обрише фотографије своје дјеце које је објавила на Фејсбуку без пристанка родитеља. Суд је тада одлучио да случај подлеже европској регулативи о заштити података (ГДПР).

Иако ГДПР не важи за „искључиво личну или кућну обраду података“, изузетак није примјењен у овом случају јер су фотографије објављене на друштвеним мрежама и биле доступне широј публици.

