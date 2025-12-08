Бака на Фејсбуку подијелила фотографије тек рођеног унука, па замало азвршила у затвору

Извор:
Курир
08.12.2025
06:33
Једна бака из Данске добила је условну затворску казну након што је објавила фотографије порођаја свог унука на друштвеним мрежама, а њена згранута кћерка ју је пријавила полицији.
Фотографије, које су се појавиле на Фејсбуку у новембру, приказивале су не само новорођенче већ и саму мајку током порођаја. Мајка је била запањена када је угледала интимне слике с натписом „Мој први унук“ и није очекивала да ће те личне фотографије изаћи из породилишта.
Према извјештају данске телевизије ТВ 2, 50-годишња бака била је присутна током порођаја и снимала је цијели догађај. Четири фотографије које су касније објављене приказивале су стомак њене кћерке током порођаја и бебу одмах након рођења, све без пристанка мајке.
Шокирана и узнемирена, мајка је одмах тражила да се фотографије уклоне, што је бака у почетку и учинила. Међутим, када је бака обавијештена да ће против ње бити подигнута кривична пријава, поново је објавила исте фотографије на Фејсбуку.
Кћерка је потом поднијела званичну пријаву полицији због кршења приватности.
Предмет је разматран пред Окружним судом у Оденсеу на острву Фун, а бака се није појавила на рочишту. Суд јој је изрекао казну затвора од 14 дана, условно, што значи да неће ићи у затвор осим ако поново почини слично дјело. Такође је наложено да својој кћерки исплати 10.000 данских круна (око 1.150 фунти / 1.200 евра) као надокнаду за претрпљени стрес.
Овај случај подсјећа на пресуду из 2020. године у Холандији, када је бака била наложена да обрише фотографије своје дјеце које је објавила на Фејсбуку без пристанка родитеља. Суд је тада одлучио да случај подлеже европској регулативи о заштити података (ГДПР).
Иако ГДПР не важи за „искључиво личну или кућну обраду података“, изузетак није примјењен у овом случају јер су фотографије објављене на друштвеним мрежама и биле доступне широј публици.
