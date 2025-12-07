Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно узимати

Извор:
Крстарица
07.12.2025
18:08
Коментари:0
Јабуково сирће је од интереса и за људе који воде здрав начин живота и за научнике. Међутим, све више људи је почело да га узима пред Нову годину и Божићне празнике. Разлог је богата празнична трпеза.
Посљедњих година спроведено је низ студија које су показале да га је најбоље узимати прије оброка. Раствор јабуковог сирћета и воде помаже у одржавању стабилног нивоа шећера у крви. Такође, подстиче губитак тежине и додатно повећава апсорпцију гвожђа.
Србија
Мишо продаје кућу од 130 квадрата за 20.000 КМ
Истраживања показују да дневна конзумација 20 мл јабуковог сирћета разблаженог водом може да донесе многе здравствене користи. Међутим, постоји једно важно правило – пиће треба попити прије оброка.
Ево како може да помогне:
– одржава стабилан ниво шећера у крви – истраживање објављено 2013. у часопису Journal of Agricultural and Food Chemistry показало је да сирћетна киселина инхибира варење угљених хидрата у дигестивном тракту, па је стога од непроцјењиве вриједности за пацијенте са дијабетесом типа 2. Друга истраживања објављена 2011. године у Диабетес Царе показују да јабуково сирће такође може да помогне људима са дијабетесом типа 1
– смањује тјелесну тежину – сирће повећава осјећај ситости, али анализе показују да најбоље ефекте доносе производи са високом концентрацијом сирћетне киселине
– повећава апсорпцију гвожђа – истраживање објављено 2002. године у Јоурнал оф Агрицултурал анд Фоод Цхемистрy показало је да јабуково сирће повећава апсорпцију гвожђа на нивоу цријева.
Свијет
Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави
Највећу корист добијамо од конзумирања јабуковог сирћета када га узимамо прије оброка. Стручњаци сматрају да мјешавину сирћета и воде треба пити непосредно прије јела, а не неколико сати прије. С друге стране, пити сирће на празан стомак прије доручка није добра идеја.
Ово правило се посебно односи на пацијенте са стомачним и цријевним обољењима, али важно је запамтити да јабуково сирће на празан стомак може код било кога да изазове горушицу, лоше варење или бол у стомаку. Из истих разлога, не треба га узимати увече. Мјешавину је најбоље пити прије ручка или прије ране вечере.
Најновије
Најчитаније
20
33
20
28
20
25
20
10
20
04
Тренутно на програму