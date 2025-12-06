Logo
Појачан саобраћај на излазу према Хрватској

06.12.2025

13:05

Коментари:

0
Фото: АМС РС

Појачан је саобраћај на граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица и Костајница на излазу из БиХ према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Трећи одред Специјалне бригаде

Градови и општине

Тежак и изазован пут Трећег одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

Из АМС-а су напоменули да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила до три и по тоне.

