Појачан саобраћај на излазу према Хрватској

Појачан је саобраћај на граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица и Костајница на излазу из БиХ према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Из АМС-а су напоменули да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила до три и по тоне.
