Тежак и изазован пут Трећег одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

У Требињу се обиљежавају 33 године од оснивања Трећег одреда Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Служен је парастос у Цркви великомученика Лазара и положено цвијеће код споменика погинулим припадницима МУП-а Републике Српске - Центра јавне безбједности Требиње.
Специјална бригада полиције имала је тежак и изазован пут, изјавио је Дејан Бодирога предсједник Удружења ветерана Трећег одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске.
