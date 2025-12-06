Logo
Тежак и изазован пут Трећег одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

Извор:

РТРС

06.12.2025

12:59

Тежак и изазован пут Трећег одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске
Фото: РТРС

У Требињу се обиљежавају 33 године од оснивања Трећег одреда Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Служен је парастос у Цркви великомученика Лазара и положено цвијеће код споменика погинулим припадницима МУП-а Републике Српске - Центра јавне безбједности Требиње.

Специјална бригада полиције имала је тежак и изазован пут, изјавио је Дејан Бодирога предсједник Удружења ветерана Трећег одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске.

