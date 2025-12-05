Стопирано отварање моста и граничног прелаза у Градишци

Извор:
Гласао сам против измјена Правилника из принципијелних разлога зато што се не сазивају редовне сједнице Управног одбора, овако је медијима свој потез објаснио члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крњић.
Тај наводно „принципијелни разлог“ је довео до тога да мост у Градишци, након 6 година чекања, и даље чека отварање. Нама се Крњић није јавио на позиве, а из Управе за индиректно опорезивање БиХ су се огласили саопштењем.
"Измјена и допуна Правилника којом се успоставља нова организациона јединица Царински реферат на граничном прелазу Градишка Нови Мост је предуслов да би се предузеле активности на испуњавању других услова неопходних за функционисање царинске службе на овој локацији", саопштили су из Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.
Ово у преводу значи да је систематизација радних мјеста спорна у Правилнику и то је обуставило отварање моста и граничног прелаза у Градишци. То ће донијети проблеме и превозницима јер, како кажу, сваки дан без новог прелаза ствара директну економску штету.
"Појединац се као и до сада небројени број пута ставио изнад државе, а какве су посљедице? Прво имамо посљедице према донаторима партнерима према ЕУ јер људи су десетине милиона уложили у тај гранични прелаз. Порука је јако лоша привредници се налазе у јако лошој позицији а транспортни капацитети се налазе сеобе ми већ једну трећину исељавамо из БиХ", објаснио је главни координатор Конзорцијума „Логистика БиХ Велибор Пеулић.
За све постоји рјешење па тако и овде. То значи да чим Управа усвоји спорне измјене Правилника о унутрашњој организацији, 48 сати би нас дијелило од отварања моста. Оваква ситуација пробијања рокова може нанијети штету комплетном друштву, поручује Саво Минић премијер Српске.
"Скандалозно можете мислити колико смо ми дисфункционално друштво на нивоу БиХ и онда се неко љути када неко нешто каже. За тако битну ствар да се нађе неки појединац да неће да се организује и да буде дио тога небитно на каквој сједници и какав је то тривијалан разлог да се односи на систематизацију да би на том граничном прелазу неко могао радити", нагласио је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
Нови гранични прелаз у Градишци приоритетан је за спољнотрговински промет јер је најфреквентнији, каже министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
"То није добро утиче на спољнотрговинску размјену преко 120.000 годишње има улаза те врсте да преко 90% фитосанитарног ветеринарског промета роба са ЕУ и остатком свијета иде преко граничног прелаза Градишка, врло неодговорно и тенденциозно", казао је , министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
Мост на Сави, који повезује БиХ и Хрватску, коштао је 19 милиона евра и платиле су га Хрватска и БиХ односно Република Српска по пола. Радови су почели у октобру 2019. а завршени у јуну 2022. године. Први дио брзе цесте од моста до Новог Вароша који је такође требао бити пуштен у саобраћај, дуг је 4 километра и коштао је око 40 милиона евра.
