Бијељина: Више градских зона данас без струје

Извор:
АТВ
05.12.2025
07:59
Коментари:0
Према најави надлежних служби, данас ће у више општина регије Бирач и Семберије бити изведени плански радови на електроенергетским објектима, што ће изазвати привремене прекиде у снабдијевању електричном енергијом.
У Угљевику ће без струје бити више насеља, као и дијелови Лопара, Власенице, Шековића, Зворника и Осмака, због радова на далеководима десет и тридесет пет киловолти.
У Бијељини ће прекиди бити у зонама ТС Ковиљуше 1, Пухаре 2 и насељу Младост 1, у терминима од 09:00 до 13:00 часова, због прикључних радова и санације мреже, наводе из Електро-Бијељине.
Градови и општине
19 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
13
18
06
17
49
17
40
17
34
Тренутно на програму