Logo
Large banner

Бијељина: Више градских зона данас без струје

Извор:

АТВ

05.12.2025

07:59

Коментари:

0
Бијељина: Више градских зона данас без струје
Фото: АТВ

Према најави надлежних служби, данас ће у више општина регије Бирач и Семберије бити изведени плански радови на електроенергетским објектима, што ће изазвати привремене прекиде у снабдијевању електричном енергијом.

У Угљевику ће без струје бити више насеља, као и дијелови Лопара, Власенице, Шековића, Зворника и Осмака, због радова на далеководима десет и тридесет пет киловолти.

У Бијељини ће прекиди бити у зонама ТС Ковиљуше 1, Пухаре 2 и насељу Младост 1, у терминима од 09:00 до 13:00 часова, због прикључних радова и санације мреже, наводе из Електро-Бијељине.

Подијели:

Таг:

struja

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Градови и општине

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

19 ч

0
Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови

Градови и општине

Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови

1 д

0
УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

Градови и општине

УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

1 д

0
Вукота Говедарица, начелник општине Гацко

Градови и општине

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

13

Да ли је Facebook дејтинг стварно успјешан?

18

06

Директору аеродрома у Сарајеву изречена мјера забране обављања функције

17

49

Зоран Јотић Јотка излази из притвора

17

40

Прањић тражи хитну реакцију међународних и надлежних тијела у БиХ због Хелеза

17

34

Трагедија на Врачару: У стоматолошкој ординацији преминула жена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner