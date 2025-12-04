Logo
Large banner

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

Извор:

АТВ

04.12.2025

13:02

Коментари:

0
Вукота Говедарица, начелник општине Гацко
Фото: АТВ

Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена, изјавио је за АТВ начелник општине Гацко Вукота Говедарица.

Подсјетимо, данашње скупштинско засједање прекинуто је у Гацку, а све због одборника СДС-а, који са ДНС-ом чине скупштинску већину.

Тек сто су усвојили дневни ред запели су на тачки везаној за професионални статус потпредсједника Скупштине општине Гацко, Срђана Вујовића из ДНС-а.

Гацко-скупштина-04122025

Градови и општине

Пукла скупштинска већина у Гацку

“Одборници СДС-а су тражили паузу од 15 минута. Остали су сат и по времена након чега се нису вратили на сједницу. Због недостатка кворума, према пословнику Скупштина је прекинута.” рекао је за АТВ Синиша Мадић предсједник Скупштине Гацко.

Подијели:

Тагови:

Вукота Говедарица

Gacko

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

БиХ

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

3 ч

4
Пукла скупштинска већина у Гацку

Градови и општине

Пукла скупштинска већина у Гацку

4 ч

0
Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

БиХ

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

4 ч

3
Ријешите проблем зачепљеног одвода уз помоћ овог козметичког производа

Савјети

Ријешите проблем зачепљеног одвода уз помоћ овог козметичког производа

4 ч

0

Више из рубрике

Пукла скупштинска већина у Гацку

Градови и општине

Пукла скупштинска већина у Гацку

4 ч

0
Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Градови и општине

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

19 ч

0
Аеродром Бихаћ

Градови и општине

Стигло одобрење: БиХ добија још један аеродром

20 ч

1
Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

Градови и општине

Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

21 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

16

42

Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

16

34

Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

16

27

Милош Обреновић доживио мождани удар

16

25

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner