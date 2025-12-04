Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

Извор:
АТВ
04.12.2025
13:02
Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена, изјавио је за АТВ начелник општине Гацко Вукота Говедарица.
Подсјетимо, данашње скупштинско засједање прекинуто је у Гацку, а све због одборника СДС-а, који са ДНС-ом чине скупштинску већину.
Тек сто су усвојили дневни ред запели су на тачки везаној за професионални статус потпредсједника Скупштине општине Гацко, Срђана Вујовића из ДНС-а.
“Одборници СДС-а су тражили паузу од 15 минута. Остали су сат и по времена након чега се нису вратили на сједницу. Због недостатка кворума, према пословнику Скупштина је прекинута.” рекао је за АТВ Синиша Мадић предсједник Скупштине Гацко.
