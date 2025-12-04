Пукла скупштинска већина у Гацку

Извор:
04.12.2025
Прекинуто је данашње скупштинско засиједање у Гацку, а све због одборника СДС-а, који са ДНС-ом чине скупштинску већину.
Тек сто су усвојили дневни ред запели су на тачки везаној за професионални статус потпредсједника Скупштине општине Гацко, Срђана Вујовића из ДНС-а.
“Одборници СДС-а су тражили паузу од 15 минута. Остали су сат и по времена након чега се нису вратили на сједницу. Због недостатка кворума, према пословнику Скупштина је прекинута.” рекао је за АТВ Синиша Мадић предсједник Скупштине Гацко.
Баш Мандић је на дневни ред данас уврстио тачку везану за професионални статус потпредсједника скупштине Срђана Вујовића, одборника ДНС-а.
Република Српска
Додик: Трајно и системски путем закона ријешити позицију бораца у Републици Српској
Но Гацком већ колају стварни разлози раскола у већини.
"Проблем је нова директорица Дома здравља у Гацку. Она је кадар из ДНС-а од радног искуства има само рад у једном маркету. Тамо су доктори љути и незадовољни. Међу њима је и докторица Вера Говедарица која је одборник СДС-а. Она је све и покренула",АТВ-у прича извор из Гацка.
На данашњој сједницу се требало причати и о много важнијим тачкама. Због пољуљане скупштинске већине Гацко би могло остати без ребаланс буџета за ову и нацрта за сљедећу годину али и планираног кредитног задужења.
