Logo
Large banner

Пукла скупштинска већина у Гацку

Извор:

АТВ

04.12.2025

12:45

Коментари:

0
Пукла скупштинска већина у Гацку
Фото: АТВ

Прекинуто је данашње скупштинско засиједање у Гацку, а све због одборника СДС-а, који са ДНС-ом чине скупштинску већину.

Тек сто су усвојили дневни ред запели су на тачки везаној за професионални статус потпредсједника Скупштине општине Гацко, Срђана Вујовића из ДНС-а.

“Одборници СДС-а су тражили паузу од 15 минута. Остали су сат и по времена након чега се нису вратили на сједницу. Због недостатка кворума, према пословнику Скупштина је прекинута.” рекао је за АТВ Синиша Мадић предсједник Скупштине Гацко.

Баш Мандић је на дневни ред данас уврстио тачку везану за професионални статус потпредсједника скупштине Срђана Вујовића, одборника ДНС-а.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Трајно и системски путем закона ријешити позицију бораца у Републици Српској

Но Гацком већ колају стварни разлози раскола у већини.

"Проблем је нова директорица Дома здравља у Гацку. Она је кадар из ДНС-а од радног искуства има само рад у једном маркету. Тамо су доктори љути и незадовољни. Међу њима је и докторица Вера Говедарица која је одборник СДС-а. Она је све и покренула",АТВ-у прича извор из Гацка.

На данашњој сједницу се требало причати и о много важнијим тачкама. Због пољуљане скупштинске већине Гацко би могло остати без ребаланс буџета за ову и нацрта за сљедећу годину али и планираног кредитног задужења.

Подијели:

Тагови:

Gacko

opština

skupština

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ријешите проблем зачепљеног одвода уз помоћ овог козметичког производа

Савјети

Ријешите проблем зачепљеног одвода уз помоћ овог козметичког производа

38 мин

0
Пун Мјесец

Наука и технологија

Вечерас гледајте Супермјесец: Пред нама је најзанимљивији мјесец за посматрање неба, ево и зашто

42 мин

0
Хрватски историчар у Сабору: "Реците то, усташки режим је починио геноцид над Србима, забраните ЗДС"

Регион

Хрватски историчар у Сабору: "Реците то, усташки режим је починио геноцид над Србима, забраните ЗДС"

46 мин

0
Пјевачица Тејлор Свифт

Сцена

Она је 2025. била најслушанији извођач: Ево ко се још налази на топ листи Спотифаја

47 мин

0

Више из рубрике

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Градови и општине

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

15 ч

0
Аеродром Бихаћ

Градови и општине

Стигло одобрење: БиХ добија још један аеродром

16 ч

1
Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

Градови и општине

Дотрајала инсталација узрок пожара у требињској Болници

17 ч

0
Језиве слике у требињској болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара

Градови и општине

Језиве слике у требињској болници: Медицинске сестре примијетиле дим испод врата, ово је био узрок пожара

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner