Она је 2025. била најслушанији извођач: Ево ко се још налази на топ листи Спотифаја

Б92

04.12.2025

12:25

Пјевачица Тејлор Свифт
Тејлор Свифт, звијезда турнеје "Ерас" и мегапозната пјевачица била је на врху топ-листа стриминг гиганта 2023. и 2024. године, а ова 35-годишња суперзвијезда је и најстримованија женска извођачица на свијету на платформи Спотифај ове године.

Дакле, Тејлор Свифт је заузела друго мјесто, а на листи су се нашли и Аријана Гранде, Кендрик Ламар, Дрејк и други. Међутим, ниједно од њих није било прво можете ли погодити ко је? Он је велики свјетски умјетник којем предстоји огроман догађај за неколико мјесеци.

Ријеч је о латиноамеричкој звијезди Беду Банију, који ће бити главни извођач на полувремену Супербола 8. фебруара наредне године у Калифорнији.

На трећем и четвртом мјесту су Тхе Викенд и Дрејк, преноси Б92.

кардашијан ким

Сцена

Канје Вест оптужио Ким да је лажирала пљачку у Паризу за гледаност своје ријалити емисије

Нови рекорд Тејлор Свифт долази након што је њена пјесма “Тхе Фате оф Опхелиа” постала најстримованија пјесма на Спотифају широм свијета 1. децембра.

