Она је 2025. била најслушанији извођач: Ево ко се још налази на топ листи Спотифаја

Тејлор Свифт, звијезда турнеје "Ерас" и мегапозната пјевачица била је на врху топ-листа стриминг гиганта 2023. и 2024. године, а ова 35-годишња суперзвијезда је и најстримованија женска извођачица на свијету на платформи Спотифај ове године.
Дакле, Тејлор Свифт је заузела друго мјесто, а на листи су се нашли и Аријана Гранде, Кендрик Ламар, Дрејк и други. Међутим, ниједно од њих није било прво можете ли погодити ко је? Он је велики свјетски умјетник којем предстоји огроман догађај за неколико мјесеци.
🚨Taylor Swift was the #1 most streamed female artist on Spotify in 2025. (2nd overall) #SpotifyWrapped pic.twitter.com/xL3OGxqg9I— The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) December 3, 2025
Ријеч је о латиноамеричкој звијезди Беду Банију, који ће бити главни извођач на полувремену Супербола 8. фебруара наредне године у Калифорнији.
На трећем и четвртом мјесту су Тхе Викенд и Дрејк, преноси Б92.
Нови рекорд Тејлор Свифт долази након што је њена пјесма “Тхе Фате оф Опхелиа” постала најстримованија пјесма на Спотифају широм свијета 1. децембра.
