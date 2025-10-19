Спотифај добија бесплатан ТВ канал: Спрема се и партнерство са Нетфликсом

19.10.2025
10:43
Коментари:0
Спотифај улази у свијет бесплатног ТВ стриминга. Музичка платформа је објавила ново партнерство са Самсунг ТВ Плус - главном бесплатном стриминг услугом ТВ гиганта, гдје ће емитовати видео подкасте.
Ово ће бити доступно само у САД, а вијест долази одмах након другог новог уговора, према којем ће одабрани Спотифај видео подкасти стићи на Нетфликс 2026. године.
Наука и технологија
Спотифај мијења руковоство: Да ли треба да очекујете велике промјене?
У случају Самсунг телевизора, Спотифај доноси један од својих најпопуларнијих подкаста на велики екран. Мрежа подкаста “The Ringer” Била Симонса, која покрива спорт, забаву и поп културу, долази ексклузивно на Самсунг паметне телевизоре који подржавају Самсунг ТВ Плус и биће потпуно бесплатна.
Када отворе нови ФАСТ (Бесплатна стриминг телевизија подржана рекламама) канал, корисници ће моћи да гледају видео подкасте “Тhe Ringer” 24 сата дневно, што ће укључивати више од 50 најпопуларнијих емисија ове подкаст мреже.
Овде спадају “The Rewatchables”, емисију која анализира филмске класике, “Higher Learning with Van Lathan and Rachel Lindsay”, која истиче вести из поп културе, и “House of R”, емисију која залази у неке од најлегендарнијих измишљених универзума, од Ратова звијезда до Игре престола.
Наука и технологија
Спотифај уводи 3 нове опције за бесплатне налоге
Као што је поменуто, Самсунг није једино ексклузивно партнерство које је Спотифај остварио, а музички гигант ће такође блиско сарађивати са Нетфликсом 2026. године како би донио видео подкасте на ову платформу, преноси Б92.
Наука и технологија
2 седм0
Наука и технологија
1 мј0
Наука и технологија
2 мј0
Наука и технологија
2 мј0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
02
14
58
14
54
14
49
14
35
Тренутно на програму