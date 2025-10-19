Logo

Википедија у великом проблему: Све више корисника информације претражује преко АИ четботова

19.10.2025

08:29

Википедија биљежи значајан пад посјета јер све више корисника информације добија посредно – преко АИ четботова и нових претраживача са генеративним одговорима.

Фондација Викимедија упозорава да су управо ови системи, обучени на њеним текстовима, почели да ''једу” директан саобраћај сајта, јер корисницима више није потребно да посјећују Wikipedia.org. То, како наводи виши директор за производе Маршал Милер, може угрозити одрживост платформе и отежати рад волонтера који доприносе њеном садржају.

Иако се број посјета смањује, Википедија остаје кључан извор података за готово све велике АИ моделе и претраживаче, од Гугла па надаље. „Готово сви главни језички модели обучени су на нашим подацима. Људи и даље читају знање које су написали наши волонтери, али га све рјеђе виде директно на сајту”, каже Милер.

Фондација је у мају биљежила неуобичајено висок саобраћај, прије свега из Бразила, али је касније откривено да је дио тог саобраћаја генерисан од стране ботова. Након што је систем детекције ажуриран, примјећено је да је број стварних посјета људи пао за око осам одсто у односу на прошлу годину.

И није неочекивано. Тренд се уклапа у ширу промјену понашања корисника: све више људи тражи информације преко генеративних АИ алата или на друштвеним мрежама, док класични сајтови – укључујући Википедију – биљежe пад видљивости, преноси Мондо.

На другим фронтовима, Википедија муку мучи са истрагом због политичке пристрасности, док је Илoн Маск најавио покретање директног конкурента – Grokipedia-ју.

