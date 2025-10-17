Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

Извор:
Након деценија рада, истраживачи су ближе него икад кључном пробоју у трансплантацији бубрега - могућности пресађивања органа донора с различитим крвним групама, што би могло значајно скратити вријеме чекања и спасити животе.
Тим научника из Канаде и Кине успио је створити "универзални" бубрег који, у теорији, може прихватити сваки пацијент, пише ScienceAlert.
Њихов тестни орган преживио је и функционисао неколико дана у тијелу примаоца можданом смрћу, чија је породица пристала на истраживање.
"Ово је први пут да смо видјели како се ово одвија у људском тијелу", рекао је биохемичар Стивен Витерс са Универзитета Бритиш Колумбија у Канади.
"То нам даје непроцјењив увид у то како побољшати дугорочне исходе."
Иако је данас могуће трансплантирати бубреге различитих крвних група "тренирањем" тијела прималаца да не одбаци орган, постојећи процес далеко је од савршеног и није практичан.
Дуготрајан је, скуп и ризичан, а захтијева и живе доноре како би се прималац на вријеме припремио.
У овом истраживању, научници су учинковито претворили бубрег крвне групе А у бубрег крвне групе О. То су постигли кориштењем посебних ензима који уклањају молекуле шећера (антигене), маркере крвне групе А.
Истраживачи упоређују ензиме са шкарама на молекуларном нивоу: одсијецањем дијела ланаца антигена крвне групе А, они се могу претворити у статус без антигена који карактерише крвну групу О.
"То је као да уклоните црвену боју с аутомобила и откријете неутрални темељни премаз", објашњава Витерс. "Када је то учињено, имунолошки систем више не види орган као страно тијело."
Пред научницима је још много изазова прије него што се могу размотрити испитивања на живим људима. Трансплантирани бубрег почео је поновно показивати знакове крвне групе А до трећег дана, што је изазвало имунолошки одговор.
Ипак, реакција је била мање озбиљна од очекиване, а било је и назнака да тијело покушава толерисати бубрег.
"Овако изгледа када се године темељне науке коначно повежу с бригом о пацијентима", закључује Витерс. "Видјети како се наша открића приближавају стварном утицају оно је што нас тјера напријед."
