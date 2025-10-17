Logo

Створен "универзални" бубрег за све крвне групе

Индекс

17.10.2025

22:53

Након деценија рада, истраживачи су ближе него икад кључном пробоју у трансплантацији бубрега - могућности пресађивања органа донора с различитим крвним групама, што би могло значајно скратити вријеме чекања и спасити животе.

Тим научника из Канаде и Кине успио је створити "универзални" бубрег који, у теорији, може прихватити сваки пацијент, пише ScienceAlert.

Њихов тестни орган преживио је и функционисао неколико дана у тијелу примаоца можданом смрћу, чија је породица пристала на истраживање.

"Ово је први пут да смо вид‌јели како се ово одвија у људском тијелу", рекао је биохемичар Стивен Витерс са Универзитета Бритиш Колумбија у Канади.

"То нам даје непроцјењив увид у то како побољшати дугорочне исходе."

Иако је данас могуће трансплантирати бубреге различитих крвних група "тренирањем" тијела прималаца да не одбаци орган, постојећи процес далеко је од савршеног и није практичан.

Дуготрајан је, скуп и ризичан, а захтијева и живе доноре како би се прималац на вријеме припремио.

Како функционише "универзални" бубрег?

У овом истраживању, научници су учинковито претворили бубрег крвне групе А у бубрег крвне групе О. То су постигли кориштењем посебних ензима који уклањају молекуле шећера (антигене), маркере крвне групе А.

Истраживачи упоређују ензиме са шкарама на молекуларном нивоу: одсијецањем дијела ланаца антигена крвне групе А, они се могу претворити у статус без антигена који карактерише крвну групу О.

"То је као да уклоните црвену боју с аутомобила и откријете неутрални темељни премаз", објашњава Витерс. "Када је то учињено, имунолошки систем више не види орган као страно тијело."

Изазови и будућност

Пред научницима је још много изазова прије него што се могу размотрити испитивања на живим људима. Трансплантирани бубрег почео је поновно показивати знакове крвне групе А до трећег дана, што је изазвало имунолошки одговор.

Ипак, реакција је била мање озбиљна од очекиване, а било је и назнака да тијело покушава толерисати бубрег.

"Овако изгледа када се године темељне науке коначно повежу с бригом о пацијентима", закључује Витерс. "Вид‌јети како се наша открића приближавају стварном утицају оно је што нас тјера напријед."

