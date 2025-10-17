Мајка је бебу држала у наручју, кад ју је отац отео: 50 година касније, отети дјечак пронашао је свог брата

Извор:
Питер Мекдоналд из Ланкашира поново је загрлио свог старијег брата Тревора, пола вијека након што их је раздвојила трагедија коју ни филм не би могао да изрежира.
Њихова прича почела је шоком - када је Питер имао само десет недјеља, отац га је отео из мајчиног наручја кроз прозор воза на станици Престон. Мајка, у невјерици и потпуном очају, никада га више није видјела. Дјечак је одрастао у хранитељској породици, далеко од свог старијег брата, не знајући ништа о свом поријеклу.
Тревор је тада имао тек двије године. Одрастао је у другом свијету, не слутећи да негдје постоји брат који га тражи. Питер је први пут чуо да има брата тек са седам година - и од тада није престао да тражи.
- Тревор ми је у мислима више од 50 година, рекао је данас 58-годишњи Питер, који је постао сликар, отац двије кћерке и дједа четворо унучади.
Послије пола вијека потраге, обратио се екипи емисије Лонг Лост Фемили, британског програма који окупља породице раздвојене годинама. Истражитељи су успјели да пронађу Тревора, данас 61-годишњег столара, који је сазнао да му је мајка, прије смрти 2008. године, понављала:
- Пронађите га. Тражите га.
Када су му јавили да је брат пронађен, Питер је бризнуо у плач. А тренутак сусрета, одржан симболично, баш на мајчин рођендан, био је све оно што су чекали пола вијека.
- Загрлићу га и нећу га пустити. Посјећиваћу га колико год могу - горе, доле, није важно, рекао је кроз сузе.
Њихов сусрет није само прича о изгубљеном дјетињству - већ о истрајности, вјери и љубави која је преживјела све границе. Пола вијека тишине завршило се једним загрљајем који је показао да вријеме може да рани, али не и да уништи оно што је крв спојила.
