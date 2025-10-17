Logo

Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

17.10.2025

13:14

Фото: Pixabay

Плутон креће директно и доноси олакшање за четири хороскопска знака – ево шта то значи и како искористити ову енергију.

Плутон је био ретроградан од 4. маја 2025, доносећи бројне изазове, кризе и суочавања са сопственим сјенкама.

Астролошкиња Хелена Хатор објашњава да су се неки знаци током тог периода осјећали као да је сваки њихов корак под лупом, преноси 24седам.рс.

„Али то се сада мијења,“ каже она.

„Од овог тренутка више нема повратка, време је за нови живот, без ограничења. Информације које будете подијелили ових дана могу променити ток вашег живота,“ каже Хатор. „Оне могу одредити шта вас чека све до 2043. године.“

Овај астролошки догађај доноси олакшање, јасноћу и нову енергију – посебно за четири хороскопска знака који су у претходном периоду осећали притисак и стагнацију.

Јарац

Јарчеви су посљедњих мјесеци носили тежак емотивни и пословни притисак. Директан ход Плутона доноси им олакшање и нову снагу да заврше започете пројекте. Сада је прави тренутак да се фокусирају на дугорочне циљеве

Шкорпија

Као знак којим влада Плутон, Шкорпије су посебно осјетиле ретроградни период. Сада улазе у фазу емоционалног препорода и јачања интуиције. Идеално вријеме за доношење важних одлука и ослобађање од токсичних односа

Бик

Бикови коначно осјећају да се тло под ногама смирује. Директан Плутон доноси им финансијску и емотивну стабилност, као и прилику да учврсте односе са блиским људима

Рак

Ракови су у претходном периоду осјећали емотивни притисак и несигурност. Сада долази тренутак олакшања и унутрашњег мира. Фокус нека буде на породици и личном балансу.

Шта значи Плутон директно за све знакове?

Иако ова промена највише утиче на Јарчеве, Шкорпије, Бикове и Ракове, сви знакови Зодијака могу осетити талас трансформације. Плутон нас подсјећа да је вријеме да се ослободимо старих образаца и кренемо напред са више самопоуздања, пише Крстарица.

