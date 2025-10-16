Logo

Ево шта значи када чоколада побијели?

16.10.2025

22:28

Crna čokolada
Фото: Unsplash

Стручњаци истичу да бијела боја на чоколади не значи да јој је истекао рок или да је опасна за јело већ да је дошло до природне промјене у њеном саставу.

Ако сте икада отворили омиљену чоколаду и примјетили да је површина попримила бјеличасту боју, вјероватно сте помислили да је покварена.

Постоје два разлога зашто чоколада побијели: шећерни цвет и масни цвет.

Шећерни цвет

Шећерни цвет настаје када се чоколада чува на мјестима са високом влажношћу. Влажан ваздух растапа шећер на површини, који се затим кристализује када се чоколада осуши. Резултат је танка, храпава, бела превлака.

Масни цвет

Масни цвет јавља се када се чоколада изложи променама температуре на примјер, ако је прво била у фрижидеру па затим на топлом мјесту. Какао путер тада излази на површину и ствара бјеличасти, глатки слој.

mozak pixabay ilustracija

Наука и технологија

Откривено "шесто чуло": Ово све мијења, директно контролише ум и тијело

Иако таква чоколада више нема онај савршено гладак изглед и може бити нешто грубље текстуре, она није покварена нити штетна за јело. Укус може бити благо промјењен, али чоколада је и даље безбједна за конзумацију.

Да би чоколада остала у најбољем стању, чувајте је на сувом, тамном мјесту, на температури између 15 и 18 степени, далеко од извора топлоте и влаге.

