Ево шта значи када чоколада побијели?

Стручњаци истичу да бијела боја на чоколади не значи да јој је истекао рок или да је опасна за јело већ да је дошло до природне промјене у њеном саставу.
Ако сте икада отворили омиљену чоколаду и примјетили да је површина попримила бјеличасту боју, вјероватно сте помислили да је покварена.
Постоје два разлога зашто чоколада побијели: шећерни цвет и масни цвет.
Шећерни цвет
Шећерни цвет настаје када се чоколада чува на мјестима са високом влажношћу. Влажан ваздух растапа шећер на површини, који се затим кристализује када се чоколада осуши. Резултат је танка, храпава, бела превлака.
Масни цвет
Масни цвет јавља се када се чоколада изложи променама температуре на примјер, ако је прво била у фрижидеру па затим на топлом мјесту. Какао путер тада излази на површину и ствара бјеличасти, глатки слој.
Иако таква чоколада више нема онај савршено гладак изглед и може бити нешто грубље текстуре, она није покварена нити штетна за јело. Укус може бити благо промјењен, али чоколада је и даље безбједна за конзумацију.
Да би чоколада остала у најбољем стању, чувајте је на сувом, тамном мјесту, на температури између 15 и 18 степени, далеко од извора топлоте и влаге.
