Преминуо глумац из серије "Сулејман Величанствени"

Познати турски глумац, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, који је глумио у серији "Сулејман Величанствени", преминуо је у 91. години живота, јавио је телевизијски канал Habertürk.
Глумац је у септембру прославио 90. рођендан, а само месец дана након тога је, нажалост, преминуо.
Güzelbeyoğlu је наступао у позоришту од своје 15. године, играо у бројним филмовима и серијама, а више од 30 година радио је као архитекта у градској управи Истанбула.
У серији "Сулејман Величанствени" тумачио је лик државног чиновника Пирија Мехмета-паше.
Сахрана глумца заказана је за суботу у Истанбулу.
