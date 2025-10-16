Logo

Преминуо глумац из серије "Сулејман Величанствени"

16.10.2025

22:08

Преминуо глумац из серије "Сулејман Величанствени"

Познати турски глумац, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, који је глумио у серији "Сулејман Величанствени", преминуо је у 91. години живота, јавио је телевизијски канал Habertürk.

Глумац је у септембру прославио 90. рођендан, а само месец дана након тога је, нажалост, преминуо.

Güzelbeyoğlu је наступао у позоришту од своје 15. године, играо у бројним филмовима и серијама, а више од 30 година радио је као архитекта у градској управи Истанбула.

Култура

Умро глумац из Голог пиштоља

У серији "Сулејман Величанствени" тумачио је лик државног чиновника Пирија Мехмета-паше.

Сахрана глумца заказана је за суботу у Истанбулу.

(Телеграф.рс)

