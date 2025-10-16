Logo

Рада Манојловић отворено о Вујадину Савићу

Извор:

Информер

16.10.2025

22:02

Рада Манојловић појавила се на концерту колеге Драгана Којића Кебе и том приликом је открила да је срећна у новој љубави.

Иако је говорила да ће се удати за Милана Станковића и бити попадија, Рада Манојловић заљубила се у другог мушкарца који је испунио сва њена очекивања.

- Милан је заувијек ту као друг и као један део мог срца и моја сродна душа у том неком духовном смислу. А љубав, емоције и страст постоје, али са другим мушкарцем - искрена је пјевачица.

Хитна помоћ

Србија

Дијете (5) се утопило у базену за наводњавање

Рада Манојловић осврнула се и на ситуацију у којој се нашао Вујадин Савић када је трансродна тикторкерка почела да га уцјењује наводним снимцима и тражи од њега чак 50.000 евра.

- Мислим да то не треба да се коментарише. Некако, свако ново питање производи нову вијест, а некако не треба то да се продубљује - закључује она.

(информер)

Рада Манојловић

Виктор Орбан

