Рада Манојловић отворено о Вујадину Савићу

Извор:
Информер
16.10.2025
22:02
Коментари:0
Рада Манојловић појавила се на концерту колеге Драгана Којића Кебе и том приликом је открила да је срећна у новој љубави.
Иако је говорила да ће се удати за Милана Станковића и бити попадија, Рада Манојловић заљубила се у другог мушкарца који је испунио сва њена очекивања.
- Милан је заувијек ту као друг и као један део мог срца и моја сродна душа у том неком духовном смислу. А љубав, емоције и страст постоје, али са другим мушкарцем - искрена је пјевачица.
Рада Манојловић осврнула се и на ситуацију у којој се нашао Вујадин Савић када је трансродна тикторкерка почела да га уцјењује наводним снимцима и тражи од њега чак 50.000 евра.
- Мислим да то не треба да се коментарише. Некако, свако ново питање производи нову вијест, а некако не треба то да се продубљује - закључује она.
