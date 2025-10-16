Дарко Лазић тврдио да није пио прије несреће, сада окренуо причу

Извор:
Дарко Лазић признао да је да је у ноћи када су он и његова супруга Катарина имали тешку саобраћајну незгоду, конзумирао алкохол.
Иако је тада тврдио да није пио, а полиција је утврдила да је возио под дејством алкохола, сада је признао да је ипак конзумирао жестину.
Лазић је открио непознате детаље саобраћајне незгоде, говорио је о могућој казни затвора, као и односу са бившом невјенчаном супугом Марином Гагић.
- Нећу да кажем да нисам пио, попио сам, али на снимку сам сипао енергетско пиће да видим Каћину реакцију, да се нашалим са њом. Касније сам попио пар пића, не могу да кажем да нисам. Чекам да видим љекарски налаз, мислим и стојим иза тога да је 1.90 и нешто, то је двије флаше, то је немогуће. Нисам толико попио, попио сам пар пића – рекао је Дарко.
Дарко Лазић открио шта се дешавало прије несреће: ''Био сам бијесан..''
На питање шта пише у извјештају надлежних, односно папирима којима је махао након што је напустио здравствену установу послије незгоде, одговорио је:
- Право да ти кажем нисам читао, био сам бијесан на себе, таман ми је све лијепо кренуло, и пјесме, и живот и све, и онда ми се деси оваква нека глупа прича гдје смо могли и Каћа и ја да настрадамо. Био сам тужан и утучен!
Судски расплет и даље није познат, али Даркова кума Андреана Чекић изјавила је да би му пјевала испраћај у затвор уколико дође до такве казне.
- То је лијепо са њене стране, то је људски. Андреана је рекла да би ми пјевала испраћај у затвор. Ако дође до тога, закон постоји за све, постоји и за мене. Не одлучујем ја, одлучује суд, како буде тако ће бити - рекао пјевач.
Дарку је прије неколико година одузета српска возачка дозвола.
- Имам и даље чешку дозволу, редовно полагао, што ме питаш то? Хоћу да видим, кроз неко вријеме, да положим у Србији, да идем на часове. Редовно све положим, да имам и српску возачку дозволу, то је и паметније - признао је пјевач.
