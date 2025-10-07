Дарко Лазић се расплакао на рођендану ћеркице Срне, ево и зашто

Извор:
Курир
07.10.2025
10:21
Када је дошло вријеме за торту, Дарко је стао за столом са Катарином и Бранком, а онда му је мајка наручила пјесму због које се сломио.
Дарко Лазић и његова супруга Катарина Лазић направили су велику прославу за први рођендан ћерки Срни.
Славље је уприличено у Пећинцима, у пажљиво декорисаном простору, а посебну пажњу гостију привукла је раскошна торта на чак четири спрата. Елегантно израђена у нежним бијело-розе тоновима, торта је била украшена ружама и именом слављенице, док се на самом врху налазила фигурица срне – симболично, по којој дјевојчица и носи име.
На друштвеним мрежама појавио се снимак јавност није могла да види. Када је дошло вријеме за торту, Дарко је стао за столом са Катарином и Бранком, а онда му је мајка наручила пјесму због које се расплакао.
Стихови нумере "Мајко моја" од Злате Петровић дубоко су га дирнули, а када је кренуо дио: "Богу ћу се молити да што дуже живиш ти", Дарко је почео да плаче пред свима не кријући емоције.
Открио детаље о несрећи
Дарко је пред славље морао да се дотакне и саобраћајне несреће коју је изазвао прије двије недјеље, када је ударио у аутобус. Са њим у колима тада је била и његова супруга Катарина. Обоје су задобили лакше тјелесне повреде.
- Узбуђен сам, јако брзо је прошло годину дана, чекам да прође славље. Ја сам одлично, никад боље. Не бих пуно да причам о несрећи, док се цијела процедура не заврши. Ја сам био у полицији, дао изјаву - рекао је Дарко.
Дарко тврди да удесу није претходила његова свађа са супругом Катарином.
- Каћа и ја се нисмо свађали. Истина је да сам ја нешто био се разбеснео, ал не на Каћу. Не постоји сила на овом свијету која може да покида мој брак са њом. Ми решавамо ствари код куће.
- Ја немам забрану управљања возилом, још увијек. Ако дође до тога, наравно да нећу возити, ја могу слободно да возим, али ту је и Каћа. Имам и возача. Нећу пити вечерас. Најемотивнији сам кад не попијем. Пићу воду
Дарко и Каћа одрешили кесу.
Дарко Лазић прославља први рођендан ћерки Срни коју је добио у другом браку са Катарином Лазић. Прослава овог посебног дана окупила је најближе чланове породице и пријатеље, а све је одисало љубављу, топлином и пажљиво осмишљеним детаљима.
Занимљиво је да су родитељи одлучили да се умјесто уобичајених розе тонова који се често везују за дјевојчице, одаберу природне, зелене нијансе, које простору дају дозу свјежине, смирености и елеганције.
(курир)
